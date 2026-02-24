franksitges REALTOR® asume la comercialización de la obra nueva en calle Sant Josep - Vilanova i la Geltrú

Cuando una promoción quiere impacto real, no improvisa. La nueva obra situada en la calle Sant Josep, 13, a tocar del Hospital Sant Antoni Abad y en pleno centro de Vilanova i la Geltrú, inicia su fase de comercialización con franksitges REALTOR®️ al frente. La decisión responde a la voluntad de afrontar el proyecto con una estrategia clara, rigurosa y alineada con la realidad del mercado inmobiliario actual, en un momento clave para el desarrollo residencial del casco urbano.

La promoción se ubica en un entorno consolidado, con actividad, servicios y vida de barrio, donde la obra nueva es limitada y, por ello, especialmente significativa. En este contexto, la comercialización deja de ser un mero trámite para convertirse en un proceso estructurado, planificado y profesional, alejado de la improvisación y orientado a generar valor real para el proyecto y para la ciudad.

Una visión estratégica reconocida a nivel nacional

franksitges REALTOR®️, galardonado con el Primer Premio Nacional de Marketing Inmobiliario 2024, aporta una visión centrada en el posicionamiento del producto, la lectura precisa de la demanda y la construcción de un relato coherente alrededor de la obra nueva. Su trayectoria se ha consolidado no solo a través de la actividad comercial, sino también mediante su papel como ponente habitual en jornadas y eventos inmobiliarios de primer nivel, donde analiza la evolución del mercado, la obra nueva y las nuevas estrategias de comercialización.

A estos reconocimientos se suma su 4.º puesto en el ranking nacional de marketing inmobiliario, su labor como Embajador REALTOR® en España y su condición de miembro de la Junta Directiva de AICAT Garraf, un conjunto de credenciales que refuerzan su posición como una de las voces más autorizadas del sector.

La comercialización como herramienta de ciudad

La obra nueva de la calle Sant Josep se enmarca en un proceso más amplio de transformación urbana, donde la regeneración del centro y la respuesta a nuevas necesidades residenciales adquieren un papel protagonista. En este escenario, la comercialización se concibe como una extensión del propio proyecto: un ejercicio de planificación, transparencia y coherencia con el entorno urbano de Vilanova i la Geltrú.

Otro de los elementos diferenciales del perfil de franksitges REALTOR®️ es su reputación digital, avalada por numerosas reseñas positivas de clientes, que refuerzan la confianza y la credibilidad de su método de trabajo. Una combinación de experiencia, visibilidad mediática y conocimiento profundo del territorio que se traslada ahora a una promoción que aspira a convertirse en referencia dentro del mercado local.

Más allá del producto inmobiliario

Más allá de las viviendas, la nueva obra de la calle Sant Josep pone sobre la mesa una idea clave: en el mercado actual, no basta con un buen producto. La planificación, el relato y el criterio en la comercialización se han convertido en factores determinantes para garantizar desarrollos ordenados, sostenibles y coherentes con la ciudad.

El mensaje es inequívoco. En un sector cada vez más exigente, la diferencia la marcan el liderazgo, la estrategia y la capacidad de interpretar el mercado real. Aquí no se vende solo vivienda: se construye valor, se construye ciudad y se construye futuro.

Vilanova i la Geltrú da un paso adelante. Y lo hace de la mano de franksitges REALTOR®️.