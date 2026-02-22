No siempre tienes que pagar la tasa de basuras en el alquiler: estas son las tres excepciones que recoge la LAU

La tasa de basuras se convierte a menudo en un tema de conversación sometido a debate entre los vecinos. Su coste anual, que ya supera los 116 euros por hogar, según datos del informe 'Las tasas de residuos en España 2025', elaborado por la Fundació ENT, y el encarecimiento que la tasa ha experimentado en el último año, concretamente de un 16,2% respecto a la cuota de 2024, han aumentado la crispación dentro de las comunidades. ¿Y si te dijeran que existen casos en que no tienes que pagarla?

No son pocos los vecinos que, desesperados, acuden a expertos para informarse al respecto. Uno de estos especialistas es el asesor inmobiliario Sergio Gutiérrez, quien –a través de redes sociales– comparte información de altísimo valor y que no siempre forma parte del conocimiento popular. En uno de sus últimos vídeos, el experto enumera un total de tres situaciones en las que no estarías obligado a pagar la tasa de basuras.

¿Quién regula la tasa de basuras?

Antes que nada, es importante distinguir la tasa de basuras, apodada popularmente como 'basurazo', de otros tributos destinados a la gestión de residuos. En el caso de esta tarifa, si bien fue implementada por mandato europeo, su aplicación se lleva a cabo desde el ámbito municipal, siendo los ayuntamientos los encargados de recaudarla.

Cabe destacar que, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el pacto entre arrendador y arrendatario donde se acuerde que el inquilino pagará esta cuota "no afectará" a la Administración, lo cual evidencia que la obligación de pagar el impuesto es determinada por una entidad administrativa externa al contrato de alquiler. Además, cabe añadir que, según el mismo documento, se parte de la base de que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".

Bajo los objetivos de alcanzar una cobertura total de costes y de impulsar un pago por generación –siguiendo el principio 'quien contamina, paga'–, esta tasa sigue siendo la "gran asignatura pendiente del Estado", explicaba recientemente el doctor en Ciencias Ambientales Ignasi Puig a EL PERIÓDICO.

Tres excepciones

A continuación, puedes encontrar las tres excepciones al pago de la tasa de basuras que Gutiérrez expone en su vídeo:

Falta de cláusula en el contrato Si al firmar el contrato no había una cláusula que obligara al inquilino a pagar la tasa de basuras, este no debe pagarla. Así lo establece el anteriormente mencionado Artículo 20.1 de la LAU, donde se especifica que los pactos para que los tributos sean a cargo del arrendatario están permitidos siempre que consten "por escrito" a fecha del contrato.

No se especifica el importe "No solo debe salir en el contrato, sino que debe especificar el importe exacto", explica Gutiérrez. Así como debe constar por escrito que existe un pacto entre arrendatario y arrendador, el mismo Artículo 20.1 menciona que a fecha del contrato también debe figurar por escrito el importe anual de dichos gastos. Por lo tanto, aquellos nuevos impuestos que no permitan especificar el importe en el momento de la firma tampoco se podrán cobrar.