Casas por un euro en Italia: el reto detrás de las viviendas a precio simbólico

Kevin Gómez es uno de los extranjeros que ha logrado comprarse una vivienda por 10 euros en Italia. Esto ha sido posible gracias a los programas municipales que, en 2008, empezaron a ofrecer casas por precios simbólicos, incluso desde un euro, y que se popularizaron en las redes sociales entre 2024 y 2025.

Una casa por un euro… y algo más

El proceso de compra de estas propiedades no es tan sencillo como parece. “La única condición es remodelarla en un año”, explica Kevin, aunque no se trata del único requisito.

La iniciativa está sujeta a una serie de obligaciones cuyo objetivo es reurbanizar pueblos prácticamente abandonados, como el de Mussomeli (Sicilia).

Entre ellas, destaca la obligación de presentar un proyecto de rehabilitación ante las autoridades municipales y ejecutarlo en un plazo de entre uno y tres años. Además, las reformas deben respetar las normas locales de conservación del patrimonio arquitectónico. A ello se suma el depósito de una fianza que puede alcanzar los 5.000 euros, cantidad que se devuelve una vez finalizadas las obras.

Ventajas e inconvenientes

Este tipo de ventas presenta ventajas tanto para los nuevos propietarios como para los municipios. Aparte de la posibilidad de crear espacios propios, los compradores obtienen una vivienda por un precio extremadamente bajo, con un alto potencial de revalorización.

Al mismo tiempo, la rehabilitación de estos entornos rurales favorece la conservación del patrimonio e impulsa la repoblación y la economía local a través de la construcción, el turismo y los servicios destinados a los residentes.

Sin embargo, no se trata de un regalo sin contrapartidas. Los trámites legales y administrativos pueden prolongarse y las viviendas suelen encontrarse en mal estado o semiderruidas, lo que incrementa considerablemente la inversión necesaria para su reforma.

Llamamiento a la repoblación rural

En la última década, numerosas localidades italianas han sufrido un gran descenso y envejecimiento de la población. Paralelamente, parte de su inmobiliario ha quedado en estado de abandono. Ante esta situación, ceder viviendas, ya sea mediante la compra o el alquiler, a nuevos habitantes se ha convertido en una estrategia para restaurar edificios y atraer nuevos residentes.

Este es el caso de Oyace, un municipio de 200 habitantes situado en el Valle de Aosta, cerca de los Alpes. Se trata de una de las localidades que se sumaron a la iniciativa, pero esta vez en modalidad de alquilar, a un euro al mes.

La alcaldesa Stefania Clos buscaba aumentar la población mediante el alquiler de viviendas heredadas por familiares de antiguos residentes. No obstante, el coste de rehabilitación de los inmuebles se situaba entonces, en el año 2021, entre los 5.000 y los 20.000 euros. Al Valle de Aosta se sumaron otras regiones, como Calabria y Molise, o las islas de Sicilia y Cerdeña.

La experiencia de Kevin Gómez ha motivado a muchos extranjeros a adquirir propiedades en Italia para iniciar una nueva vida o emprender sus propios negocios. Más allá del atractivo del precio, estos programas muestran la importancia del compromiso y la responsabilidad en la recuperación de los entornos rurales.