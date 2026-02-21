Pensiones
Ayudas al alquiler para pensionistas: estos son los requisitos para cobrar 40 euros más al mes
Este complemento se suma a la ayuda estatal para pensionistas no contributivos que vivan de alquiler y cumplan ciertas condiciones
¿Incapacidad permanente o jubilación? Este es el consejo de un abogado laboralista
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos para miles de personas mayores en España. En el caso de quienes perciben pensiones muy reducidas, el pago mensual del alquiler puede absorber buena parte de sus ingresos, dejando escaso margen para afrontar otros gastos básicos como alimentación, suministros o medicamentos. Esta situación es especialmente delicada entre los beneficiarios de pensiones no contributivas, las más bajas del sistema.
Con este contexto de fondo, llama la atención un complemento autonómico dirigido a un perfil muy concreto de pensionistas. La Comunidad de Madrid ofrece una ayuda adicional de 525 euros anuales para quienes perciban una pensión no contributiva de jubilación o invalidez y residan en una vivienda alquilada. Este importe se suma al complemento estatal ya existente, también de 525 euros al año.
Aunque la cifra equivale a algo más de 40 euros mensuales si se prorratea, la administración regional sostiene que puede suponer un apoyo relevante en hogares donde cada euro cuenta. Según las estimaciones oficiales, alrededor de 2.500 personas mayores podrían beneficiarse de este refuerzo económico en la Comunidad de Madrid.
Pensionistas vulnerables
La ayuda está pensada para pensionistas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Para poder solicitar el complemento autonómico será imprescindible ser beneficiario de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez. Además, el solicitante no podrá ser propietario de ninguna vivienda y deberá residir en un inmueble alquilado que constituya su domicilio habitual. Otro requisito clave es figurar como titular del contrato de arrendamiento.
La normativa excluye expresamente los supuestos en los que el arrendador sea cónyuge, pareja de hecho o familiar hasta el tercer grado. Con ello se pretende garantizar que la ayuda se destina a contratos reales de mercado y no a acuerdos dentro del entorno familiar. En el caso de viviendas compartidas por varias personas que perciban pensiones no contributivas, solo podrá acceder al complemento quien aparezca como titular del contrato o, si hay varios titulares, el que figure en primer lugar.
Solicitud
Para acceder a la ayuda será necesario presentar una solicitud cuando se publique la convocatoria oficial en 2026. El procedimiento no será automático. Los interesados deberán acreditar su condición de pensionistas no contributivos, aportar el contrato de alquiler en vigor y justificar que cumplen el resto de requisitos exigidos, incluida la residencia efectiva en la vivienda como domicilio habitual durante el periodo establecido. La tramitación tendrá carácter anual y el pago se realizará previsiblemente en un único abono tras la resolución favorable.
