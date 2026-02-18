Qué debes hacer si se te acaba el contrato de alquiler, según el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez: "Bajo ningún concepto digas que no aceptas ninguna subida"

Este 2026 finalizan miles de contratos de alquiler. Los inquilinos ya están buscando una alternativa viable en un contexto bastante distinto al de hace cuatro o cinco años. Desde entonces, el precio de la vivienda ha protagonizado una subida constante que deja un panorama complejo para los inquilinos. Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, ofrece claves para inquilinos y propietarios sobre qué hacer cuando finaliza un contrato.

El especialista asegura que "un millón y medio de personas" se queda este año sin contrato de alquiler. La clave está en si la vivienda actual está en una zona declarada como tensionada, donde el propietario que "renueva el contrato no puede subir más que el IPC", ha explicado en un vídeo en Instagram. Sin embargo, "si no está en zona tensionada el precio por el nuevo contrato es libre".

Vender o una subida ligera

Sergio Gutiérrez recomienda al propietario vender. "Es un buen momento", asegura. "Puedes renovar manteniendo el precio más IPC o hacer un nuevo contrato subiendo el precio", ha afirmado. Además, recomienda no subir el precio a un buen inquilino, por las molestias que puede generar alquilar a alguien que si da muchos problemas a la comunidad y al propio dueño.

Para los inquilinos, salir a buscar un nuevo alquiler puede ser complicado, por lo que negociar de manera estratégica es clave: proponer un aumento ligero, "manteniendo el precio del IPC", recordar reparaciones o buen comportamiento. "Bajo ningún concepto digas que no aceptas ninguna subida", ha advertido.

Después de años con subida en el mercado inmobiliario, el experto cree que es "razonable" una pequeña subida, pero negarse rotundamente hará que el propietario empiece "a malas" y lo importante es encontrar un "equilibrio".