Okupadas viviendas públicas para mayores en Alicante en cuanto fallece el inquilino

El problema de la ocupación afecta a viviendas de todo tipo, ya sean pisos, chalés, adosados, casas rurales o urbanizaciones de lujo. Y también a los apartamentos tutelados para personas mayores que carecen de vivienda propia.

Es lo que está ocurriendo en San Vicente del Raspeig con viviendas protegidas que gestiona la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EHVA), organismo dependiente del Consell.

El arquitecto Javier García Solera diseñó hace veinte años un bloque de 39 apartamentos en la calle Petrer, junto al hospital del municipio, una iniciativa por la que se facilitaba a personas jubiladas de rentas bajas y que se pudieran valer por sí mismas una vivienda por un alquiler muy por debajo del mercado.

En el momento en el que un inquilino fallece, la Conselleria de Servicios Sociales activa el proceso de selección para adjudicar la vivienda a otra persona.

No obstante, se suele dar el caso de que quien vivía en el inmueble no ha hecho ninguna reforma a lo largo de los años, por lo que antes de que entre el nuevo arrendatario la EHVA procede a una rehabilitación para su puesta a punto, explica la edil de Servicios Sociales, Mariela Torregrosa.

Bloque de apartamentos tutelados para mayores en San Vicente / L. Gil López

Pero los okupas no esperan tanto tiempo, ni siquiera un día. Uno de los inquilinos falleció hace unas semanas y una familia entró con rapidez a la vivienda, y ahí se ha quedado. Otro murió y hubo quienes entraron a robar las pertenencias ese mismo día. Hay otros tres apartamentos del bloque que se han quedado vacíos por el mismo motivo, el fallecimiento.

Contundente medida

La Conselleria de Vivienda se ha visto obligada a tomar una contundente medida para evitar que se produzcan más ocupaciones ilegales: ha tapiado las puertas de entrada a las casas.

Arrendatarios afirman que los okupas se han enganchado al contador de luz

"Tenemos el problema de la ocupación, que impide que el procedimiento de evaluación y adecuación de viviendas se realice con normalidad, quitando la posibilidad de que se dé la vivienda a quien corresponde", explican fuentes de la conselleria.

Por ello, la EHVA, con el objetivo de que esto no suceda y se puedan adaptar y ofrecer las viviendas a quien corresponde, ha tomado esta decisión.

La conselleria indica que pasan unos cuatro meses en todo el procedimiento desde que un inquilino fallece hasta que otro entra a la vivienda. En cualquier caso, recalca, "es mucho menos tiempo que el que se tarda en tirar al okupa que está quitando la vivienda a una persona mayor vulnerable".

Un plafón de luz en el pasillo de los apartamentos, que no funciona / L. Gil López

Por su parte, inquilinos han asegurado a INFORMACIÓN que los okupas entraron en la vivienda y pusieron una sábana gigante para tapar el interior. Además, han conseguido engancharse al contador de la luz y, no solo eso, han dejado sin iluminación las lámparitas exteriores de las viviendas que están en el suelo.

Para EU-Podem, la falta de vivienda "no se combate tapiando puertas, sino activando recursos"

Los arrendatarios muestran su "inquietud" por lo que está sucediendo en los últimos meses y lamentan que la justicia tarde tanto para ordenar el desalojo.

El gobierno local desconocía que la conselleria tapiase las viviendas y el motivo por el que lo hacía y se enteró tras una queja de Esquerra Unida-Podem, quien reprocha la "absoluta pasividad" en un contexto de emergencia habitacional: "No es aceptable que haya viviendas públicas cerradas durante meses sin plazos claros ni explicaciones".

La vivienda okupada y, a la derecha, las dos tapiadas / L. Gil López

La formación de izquierdas no comparte el procedimiento de mantener los apartamentos cerrados "hasta que se adjudiquen", alegando motivos de prevención frente a ocupaciones y, en algunos casos, la necesidad de realizar obras. "No es ágil ni razonable, especialmente cuando algunas de estas viviendas llevan cerradas desde antes de Navidad", recalca.

Necesidad real

La coalición recuerda que estos apartamentos están destinados a personas mayores, sean o no del municipio, y que cada vivienda vacía durante meses es una oportunidad perdida para dar respuesta a situaciones de necesidad real.

Noticias relacionadas

Por ello, EU-Podem exige que el Ayuntamiento presione a la Conselleria para reabrir y adjudicar de forma inmediata las viviendas cerradas, con plazos claros. "No se puede mirar hacia otro lado mientras hay viviendas públicas cerradas y personas esperando una solución. La falta de vivienda no se combate tapiando puertas, sino activando recursos", sostiene.