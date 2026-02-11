Precariedad
Antonio, jubilado, con una pensión de 1000 euros: "Hay que hacer matemáticas, casi toda va para la comida"
Reconoce que le encantaría viajar, pero que es un "lujo" que no se puede permitir
Miguel Ángel, jubilado de 78 años: "Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes"
Trabajar 40 años y no llegar: la mitad de los futuros jubilados tendrá dificultades para mantener su nivel de vida
Muchos jubilados deben vivir con muchas precariedades para poder llegar a fin de mes, calculando todos los gastos básicos para no excederse en ninguno. Es el caso de Antonio, que se ha comprado un calefactor de aire para reducir la factura de la luz. También busca las ofertas en supermercados para ahorrar dinero en su compra mensual.
Antonio denuncia que aunque "la última subida nos dio una alegría", la cuantía "que nos pagaban era tan baja que todavía se quedan cortas", denuncia en una entrevista en La Sexta. Tiene una pensión de unos 1.000 euros -algo por debajo- y reconoce que la mayoría del dinero es para la alimentación. "La comida normal y corriente, no nos excedemos en nada", reconoce.
"Con la pensión hay que hacer matemáticas", asegura. Incluso se ha comprado un calefactor de aire para gastar menos en calefacción. "El último recibo de luz y gas fueron 220 euros, pero hubo una anterior que eran 410. Procuro tener cuidado con la caldera y no hacer como antes, que la dejábamos baja por la noche", ha afirmado.
Se reúne muchas mañanas a jugar a cartas con sus amigos, pero no ponen dinero para las partidas. "Que cada uno se pague lo suyo", ha dicho. También reconoce que le encanta viajar, pero que es un "lujo" que no se puede permitir. "Mi pensión no da para tanto", ha finalizado.
