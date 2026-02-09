Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los expertos alertan a las familias sobre las donaciones de vivienda y sus consecuencias: "Siempre es mejor heredar"

Las donaciones de viviendas se han disparado en los últimos años, pero los especialistas alertan de posibles costes fiscales y recomiendan asesorarse antes de firmar

Llaves de un hogar.

Llaves de un hogar. / PISOS.COM

Bruna Segura

Girona
Por qué confiar en El Periódico

La vivienda continúa siendo un muro casi infranqueable para muchos jóvenes en el Estado. El 85% de los menores de 30 años no puede emanciparse y siete de cada diez jóvenes con trabajo todavía viven con sus padres. Y cuando alguien consigue alquilar un piso por su cuenta —a menudo porque comprar es inasumible— puede llegar a dedicarle hasta el 92% del sueldo.

Ante este escenario, cada vez más familias deciden echar una mano a hijos y nietos con una fórmula directa: donarles una vivienda. Según el Consejo General del Notariado, las donaciones de pisos han crecido un 67,8% en siete años: de 32.623 en 2017 a 54.735 en 2024. Y solo el primer semestre de 2025 ya se registraron 26.923. Además, estas operaciones ya representan el 14,1% del total de actos notariales, el doble que en 2017.

La portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, explica que el aumento de donaciones —tanto de inmuebles como de dinero— es una tendencia sostenida, especialmente consolidada después de la pandemia. Lo describe como un “mecanismo jurídico de solidaridad intergeneracional”: las generaciones mayores ayudan a las jóvenes a sacar adelante proyectos de vida, y una donación de vivienda puede mejorar sus condiciones.

El abogado Ignacio Barquín (ABH) apunta que el objetivo más habitual es facilitar el acceso a la primera vivienda: en la gran mayoría de casos, la donación sirve para que el receptor pueda comprar su primer piso o al menos pagar la entrada de la hipoteca. Lo más frecuente es que sea de padres a hijos, aunque también hay casos de abuelos a nietos.

El factor fiscal, el gran reclamo (y la gran trampa si no se calcula bien)

Otra clave es la fiscalidad: en comunidades como Madrid, el País Valencià, Andalucía o Galicia hay bonificaciones que pueden llegar hasta el 99%, un detalle que muchas familias tienen muy presente.

Pero aquí es donde los expertos frenan. La abogada Núria Vargas (Vilches Abogados) recuerda que donar no siempre compensa y lanza un aviso claro: “Siempre es mejor heredar que donar.”

Noticias relacionadas

La conveniencia final depende de factores como el valor del piso, la comunidad autónoma y la posible ganancia patrimonial. Por eso, los profesionales insisten en una recomendación: antes de firmar cualquier donación, hace falta asesoramiento especializado para evitar sorpresas fiscales y tomar decisiones con seguridad jurídica.

