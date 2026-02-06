Alquilar en Catalunya en 2026 será aún más difícil: escasez de viviendas y alta demanda

Durante el año 2025, el mercado del alquiler en Catalunya experimentó una tensión extrema debido al severo desajuste entre la oferta y la demanda. Las previsiones de los expertos para 2026 sugieren que el panorama no mejorará significativamente, manteniendo la oferta en mínimos históricos mientras los precios continúan su tendencia al alza en un entorno marcado por las continuas regulaciones de las zonas tensionadas.

Este escenario se ve impulsado por una demanda interna y externa que crece sin pausa, frente a una administración cuyas medidas de contención de rentas han tenido efectos secundarios no deseados. Y es que, según el artículo publicado recientemente por el portal inmobiliario Idealista, muchos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del mercado o desviarlos hacia el alquiler de temporada para eludir las restricciones legales ante la limitación de precios.

Regulaciones y déficit de vivienda pública: causas del bloqueo

El endurecimiento de las normativas en áreas declaradas como mercado tensionado ha provocado una reconfiguración del sector. En lugar de facilitar el acceso a la vivienda, estas medidas han incentivado que los arrendadores busquen alternativas fuera de la legislación tradicional, lo que reduce drásticamente el 'stock' disponible para contratos de larga duración. La falta de un marco estable y predecible que ofrezca seguridad tanto a propietarios como a inquilinos sigue siendo uno de los principales obstáculos para revertir la tendencia actual.

A este problema se añade la carencia estructural de vivienda asequible. Los especialistas advierten que ninguna entidad pública, ya sea a nivel local o autonómico, está desarrollando un parque de vivienda social con el volumen necesario para absorber las necesidades reales del mercado. Sin una oferta pública robusta que equilibre la balanza, la presión sobre el sector privado se intensifica, dificultando que las personas con rentas medias o bajas encuentren opciones viables en el mercado tradicional.

"Oleada de renovaciones" de 2026 y presión en los precios

Uno de los factores determinantes para 2026 será el vencimiento masivo de los contratos de alquiler firmados en 2021. Esta situación –explica al citado portal Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y vocal de la Junta de COAPI (Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona)– obligará a miles de inquilinos en Catalunya a negociar nuevas condiciones o buscar un nuevo hogar en un mercado ya saturado, lo que generará una gran actividad y movimiento en el sector. No obstante, existe el riesgo de que muchos propietarios decidan no renovar para destinar la vivienda a la venta o al uso familiar, reduciendo aún más las opciones.

Respecto a la evolución económica, se prevé que el precio medio del alquiler suba un 6,8% en 2026. Aunque este incremento representa una ligera moderación frente a las subidas cercanas al 10% vividas en 2025, la situación seguirá siendo crítica, especialmente en las grandes capitales y zonas costeras. En definitiva, el mercado catalán se encamina hacia un año de gran complejidad donde la escasez de producto y la alta demanda seguirán dificultando el acceso a un hogar.