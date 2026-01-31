¿Puede la comunidad denunciarte por hacer obras? Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Golpes a primera hora, sacos de escombros en el rellano y semanas de ruido. La escena es habitual… y casi siempre acaba igual: alguien pregunta si eso "se puede denunciar". La respuesta corta: hacer obras dentro de tu vivienda suele ser legal, pero no es "barra libre". Y si la reforma se convierte en un problema para el edificio o la convivencia, la comunidad puede activar un procedimiento que termina en el juzgado.

Todo está en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. La norma permite al propietario modificar elementos, instalaciones o servicios dentro de su vivienda, como reformar la cocina o el baño, siempre que no se altere la seguridad del edificio, su estructura, su configuración exterior ni se perjudiquen los derechos de otros propietarios. Además, establece un requisito clave que suele pasarse por alto: informar previamente al representante de la comunidad, normalmente el presidente.

Qué obras puedes hacer en tu casa (y cuándo empiezan los problemas)

La ley permite al propietario modificar elementos, instalaciones o servicios dentro de su piso o local (por ejemplo, cambiar la cocina, el baño o el suelo), con una condición clave: que la obra no afecte a la seguridad, la estructura, ni al exterior del edificio, y que no perjudique los derechos de otro vecino.

Además, hay un requisito que muchos ignoran y que luego enciende conflictos: hay que informar previamente al representante de la comunidad (normalmente, el presidente).

Ojo con esto: fuera de tu vivienda, en elementos comunes (rellanos, patios, fachada, conducciones comunitarias…), la ley es tajante: no puedes hacer alteraciones y, si detectas una reparación urgente, debes comunicarlo al administrador "sin dilación".

La confusión típica: "denunciar por obras" no es lo mismo que "ir a juicio por actividades molestas"

Aquí está el matiz que suele perderse en los titulares: el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal no solo habla de obras. También regula actividades prohibidas: las que estén vetadas por estatutos o las que sean molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

¿Y por qué importa? Porque las "acciones judiciales" que menciona la ley aparecen ligadas, sobre todo, a ese segundo bloque: cuando hay una conducta que se mantiene en el tiempo y la comunidad decide actuar.

Dicho de forma sencilla:

Una reforma puntual, comunicada y bien ejecutada, suele quedarse en "ruido + paciencia".

Una obra mal planteada (por ejemplo, tocando estructura o provocando daños) o un comportamiento persistente (ruidos fuera de horarios, actividad prohibida, molestias continuas) puede abrir la puerta a la vía judicial.

El "camino" legal antes de llegar al juzgado y por qué no es automático

La ley marca una secuencia bastante clara:

Requerimiento del presidente: si hay una actividad prohibida, el presidente (por iniciativa propia o de cualquier propietario/ocupante) debe requerir el cese bajo apercibimiento de acciones judiciales. Si el infractor persiste, el presidente, con autorización de la junta convocada para ello, puede interponer la acción de cesación, que se tramita por juicio ordinario. Medidas cautelares: presentada la demanda con el requerimiento fehaciente y el acuerdo de junta, el juez puede ordenar el cese inmediato como medida cautelar, incluso con advertencia de delito de desobediencia si se incumple. Consecuencias si la sentencia da la razón a la comunidad de vecinos: puede haber cesación definitiva, indemnización y, en casos graves, privación del derecho de uso de la vivienda o local hasta tres años. Si el infractor no es el propietario (por ejemplo, un inquilino), la sentencia puede extinguir sus derechos y acordar el lanzamiento.

Lo que debes hacer antes de empezar una reforma (para evitar la guerra vecinal)

Avisa por escrito al presidente/administrador antes de empezar.

Confirma que no tocas estructura ni elementos comunes (patios, fachada, bajantes comunitarias…).

Respeta horarios de obra y normas internas del edificio (si existen).

Si hay que hacer algo en elementos comunes, no lo hagas por tu cuenta: pide el cauce comunitario.

Obras en casa: hasta dónde llega tu derecho

Noticias relacionadas

En una comunidad, reformar tu vivienda es posible, pero la convivencia y el edificio tienen límites legales. Y cuando esos límites se cruzan y el problema se mantiene, la Ley de Propiedad Horizontal prevé una escalera clara: requerimiento, junta y, si hace falta, demanda.