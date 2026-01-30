Vivienda
Quique Escrivá, inversor y dueño de 20 mini pisos: "Es el negocio más rentable en el sector inmobiliario a dia de hoy"
El experto apunta a estos apartamentos como la mejor opción para las personas que no quieren compartir piso
Quique Escrivá, inversor inmobiliario, sobre la compra de viviendas por Telegram: "Mucho ojo, y mirad siempre quien hay detrás..."
"Corred, que vuela": el minipiso de TikTok pequeño como un salón y caro como un ático de lujo que resume la precariedad inmobiliaria
Cristina Sebastián
Los precios del alquiler se dispararon cerca del 13% durante el año pasado y, según las previsiones de los expertos, la vivienda continuará siendo un tema preocupante en este inicio de 2026. Esto es un problema, sobre todo para los jóvenes que intentan independizarse, pero también una oportunidad interesante para invertir.
Quique Escrivá es un inversor de 47 años que ha decidido apostar por la vivienda y, además, comparte por redes sociales cómo van avanzando sus proyectos.
El negocio de los 'minipisos'
En uno de sus últimos vídeos publicados en Youtube, Escrivá muestra diferentes inmuebles que está reconstruyendo para transformarlos en 'minipisos'. Estas propiedades le permiten sacar mucha más rentabilidad que alquilando el inmueble entero como una sola vivienda. "Si alquilamos la casa completa, quizás por unos 700 euros, de esta manera pues podemos alquilarla sobre 1.600 euros", confiesa.
El inversor asegura que "es el negocio más rentable en el sector inmobiliario a día de hoy y, además, cubrimos una necesidad social". Este tipo de vivienda, según Escrivá, es la opción ideal para las personas que no quieren vivir en un piso compartido pero tampoco se pueden permitir una vivienda propia.
Distribución del interior
El inversor cuenta que, aunque ya tiene 20 mini pisos alquilados, está construyendo más en diferentes inmuebles.
Primero, muestra un edificio donde acaban de comenzar las obras y en tres meses contará con nueve 'minipisos' para alquilar: dos en la planta de abajo, tres en la planta principal, dos en la segunda y otros dos en la parte superior, donde contarán con terraza.
A continuación, muestra un segundo inmueble en una planta baja, donde hasta ahora había funcionado como local, pero que Escrivá transformará en dos viviendas. "Es un local de ciento y pico metros, podemos sacar dos propiedades muy buenas con un dormitorio cada una e incluso dos", explica.
Por último, se dirige a un bloque, donde ya están los pisos completamente equipados, para enseñar la distribución que consiste en una habitación, un baño, una cocina y una terraza.
Rentabilidad del 12-14%
Escrivá calcula que “con estos mini pisos podemos sacar una rentabilidad del 12-14%”. Además, cuenta que siempre intenta que sus mini pisos tengan algunos elementos extras, como terrazas o trasteros, para poder subir el precio del alquiler bajo justificación y sacar la mayor rentabilidad posible.
