Mercado inmobiliario
Montse Cespedosa, experta en hipotecas, alerta sobre la vivienda de obra nueva: “Puede encarecerse 18.000 euros por esta medida”
La experta explica que el nuevo Código Técnico de la Edificación obligará a incorporar mejoras que los promotores ya advierten que repercutirán en el comprador
¿Eres autónomo y quieres hipoteca? La experta Montse Cespedosa explica el error que hace que el banco te la niegue aunque factures miles de euros
Nueva advertencia en materia de vivienda. La experta en hipotecas Montse Cespedosa ha alertado en un vídeo publicado en Instagram de un cambio normativo que, según explica, puede hacer aumentar el precio de la vivienda de obra nueva cerca de 18.000 euros por vivienda.
El foco está en el nuevo Código Técnico de la Edificación, una reforma que introduce nuevas exigencias en las viviendas de nueva construcción y que, tal y como advierte, acabará repercutiendo directamente en el comprador.
Un sobrecoste que, según los promotores, pagará el comprador
“Los promotores y constructores ya avisan”, señala Cespedosa, de que este sobrecoste, que puede llegar a los 18.000 euros, no lo asumirán ellos, sino que se imputará directamente al comprador final. El motivo, explica, es la obligación de incorporar una serie de elementos y mejoras vinculadas a lo que denomina una “reforma verde” de la vivienda.
Qué tendrá que incluir cada vivienda
En su vídeo, la experta detalla algunas de las exigencias que deberán cumplir las nuevas viviendas:
- Dos plazas obligatorias para guardar bicicletas.
- Instalación mínima de energía fotovoltaica.
- Obras de mejora asociadas a la nueva reforma verde en la edificación.
Se trata, resume, de medidas orientadas a la sostenibilidad y la eficiencia, pero que incrementan de forma directa el coste de construcción.
Cespedosa, además, ironiza sobre el momento en el que llegan estas exigencias. “Vamos, cosas sin las que no podemos vivir”, afirma, para después añadir que no parece el escenario ideal para facilitar el acceso de los jóvenes a la compra de vivienda.
En su análisis, el problema no es solo la medida en sí, sino cuándo llega, en un contexto ya marcado por precios elevados y dificultades para acceder a una hipoteca. La experta subraya que estas medidas llegan en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario y advierte de que el impacto real del nuevo Código Técnico se notará en el precio que pague el comprador.
Suscríbete para seguir leyendo
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
- Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca
- Los maquinistas se niegan a circular ante las intensas lluvias por motivos de seguridad