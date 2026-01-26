Abierta la convocatoria de cesión de viviendas a entidades sociales para destinarlas a colectivos vulnerables

El Consorcio de la Vivienda de Barcelona ha abierto una nueva convocatoria para atender a personas y unidades de convivencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social, desprotección, discapacidad o dependencia relacionadas con la vivienda y la emergencia de vivienda. Con esta iniciativa, el ente consorciado y Cohabitac cederán inicialmente 31 viviendas a entidades privadas de iniciativa social y sin ánimo de lucro que trabajan con estos colectivos.

El proceso de adjudicación prevé la cesión inicial de 31 viviendas, todas ellas protegidas y accesibles, con uno, dos o tres dormitorios y una superficie aproximada de entre 40 y 90 metros cuadrados. Una vez adjudicadas estas viviendas, se podrán incorporar otras de características similares, procedentes de nuevas promociones o de la finalización de contratas vigentes.

Una parte de las viviendas provienen del parque de vivienda pública de gestión municipal, y el resto corresponden a reservas específicas para entidades sociales en promociones impulsadas o gestionadas por entidades integradas en Cohabitac sobre suelos cedidos en derecho de superficie para el Ajuntament de Barcelona.

La duración del convenio o contrato será de cuatro años o más, según el promotor correspondiente, y se podrá renovar al menos un año más en función del seguimiento del proyecto y del cumplimiento del plan de trabajo.

Bases de la convocatoria

Entre los requisitos comunes que tienen que cumplir las entidades sociales que quieran optar a la cesión de las viviendas está el hecho de desarrollar totalmente o parcialmente su actividad en la ciudad de Barcelona, acreditar solvencia técnica y solvencia económica y financiera, con una inversión mínima de 12.000 € por vivienda y año.

La entidad beneficiaria tendrá que destinar las viviendas a personas o unidades de convivencia que necesiten apoyo residencial específico, como personas con necesidades de salud, en situación de sinhogarismo, con problemas de salud mental o en situación de exclusión residencial, entre otros supuestos de vulnerabilidad social y económica.

Para participar, hay que presentar:

La solicitud con los datos básicos de la entidad y la petición concreta (hasta dos viviendas por entidad).

Una memoria descriptiva de máximo diez páginas para cada vivienda solicitada.

La declaración responsable de cumplimiento de los requisitos.

Además, hay que acreditar la pericia mínima de dos años en proyectos de viviendas de inclusión y el ámbito de actuación en la ciudad de Barcelona.

La convocatoria, actualmente abierta, cierra el plazo de presentación de solicitudes el 31 de enero de 2026, incluido. Toda la documentación se tiene que enviar al buzón de correo electrónico h_inclusio@bcn.cat.

La información detallada sobre el procedimiento de adjudicación, los resultados del sorteo, las listas de espera, la composición de la comisión técnica y la formalización de los convenios o contratos se puede consultar en las bases reguladoras de la convocatoria, que se pueden descargar adjuntas a esta noticia.