Dos distritos contra la corriente: los únicos donde bajan las habitaciones en Barcelona

El mercado del alquiler en España ha alcanzado un punto de inflexión donde la vivienda compartida ya no es una opción preferente, sino una "solución forzada" ante la imposibilidad de acceder a un inmueble completo. Así lo asegura la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, en el último informe publicado por el portal inmobiliario, que aborda el aumento del precio medio de una habitación hasta los 521 euros al mes.

En este escenario, Catalunya se ha consolidado como el epicentro de los precios más elevados del país, dibujando un mapa donde la exclusividad se desplaza de las capitales tradicionales hacia municipios de la periferia metropolitana.

Catalunya: el techo de la comunidad más cara de España

Vivir en territorio catalán supone hoy el mayor desembolso económico de toda España para quienes buscan una habitación. Con una media de 638 euros al mes, Catalunya se sitúa como la comunidad autónoma con los precios más altos, superando a Madrid (608 euros/mes), Baleares (580 euros/mes) y el País Vasco (580 euros/mes).

A pesar de este liderazgo en costes, el incremento anual en la región ha sido de apenas un 0,4% en 2025. Según los expertos, esta aparente estabilidad no es una señal de mejora, sino el síntoma de que se ha alcanzado un "techo que limita nuevos aumentos a corto plazo". El presupuesto de los inquilinos, especialmente el de los jóvenes y estudiantes, se encuentra en un nivel de tensión máxima tras acumular una subida 97% en la última década. El esfuerzo salarial requerido es tan elevado que el mercado ha frenado su crecimiento por puro agotamiento financiero de la demanda, manteniendo los precios en máximos históricos.

Vivir en territorio catalán supone hoy el mayor desembolso económico de toda España para quienes buscan una habitación

El 'sorpasso' de Sant Cugat a las grandes capitales

El dato más disruptivo del último análisis inmobiliario es el liderazgo de Sant Cugat del Vallès. Este municipio no solo es el más caro de Catalunya, sino que se ha convertido en la localidad con el alquiler de habitaciones más costoso de toda España, con una media de 722 euros mensuales.

Esta cifra supone un 'sorpasso' histórico a las grandes ciudades: alquilar una habitación en Sant Cugat es ya significativamente más caro que hacerlo en Barcelona capital (666 euros), Madrid capital (633 euros) o Bilbao (638 euros). La presión no se limita a este municipio; otras ciudades catalanas han experimentado subidas de doble dígito que evidencian el desplazamiento del problema habitacional. Terrassa, sin ir más lejos, registró un incremento del 11% y Lleida capital un 10,6%, mientras que en el cinturón metropolitano, localidades como Cerdanyola del Vallès (557 euros) y El Prat de Llobregat (507 euros) ya superan la barrera de los 500 euros.

La resistencia de Nou Barris y Sant Martí

Dentro de la propia ciudad de Barcelona, el comportamiento de los distritos muestra una realidad fragmentada. Mientras que Sarrià-Sant Gervasi se mantiene como el área más exclusiva, siendo el único distrito de la capital que rompe la barrera de los 700 euros (708 euros/mes), otras zonas ofrecen una ligera tregua al bolsillo del inquilino.

Distritos como Sant Andreu o Gràcia representan los últimos refugios en una capital catalana donde la media general sigue tensionada en los 666 euros / FREEPIK

En un contexto de subidas generalizadas, Sant Martí y Nou Barris se presentan como los últimos bastiones de resistencia donde el precio de las habitaciones ha descendido. En concreto, Sant Martí lidera los descensos con una caída del 3,8% (situándose en 614 euros/mes), seguido de Nou Barris, que con una bajada del 1,9% se consolida como el distrito más económico de Barcelona con una media de 536 euros al mes. Estos descensos contrastan con las subidas en distritos como Sant Andreu (5,4%) o Gràcia (2,0%), y representan los últimos refugios en una capital catalana donde la media general sigue tensionada en los 666 euros.