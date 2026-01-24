Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Propiedades

Ceder el usufructo de una vivienda "sin tener que donársela entera": así puedes hacerlo, según el notario Antonio Arias

Ceder el usufructo de la casa permite a los progenitores seguir ayudando a sus hijos sin renunciar a la propiedad de la vivienda

Ni con sueldo fijo ni con buena pensión: así obliga el alquiler a compartir piso a abuelos y jóvenes mileuristas

Cómo ceder el usufructo de una vivienda

Cómo ceder el usufructo de una vivienda / FREEPIK

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La propiedad en usufructo permite que una persona pueda disfrutar de un bien que pertenece a otra sin ser su propietario. En este aspecto, el usufructuario tiene que conservar la propiedad, sin poder venderlo o alterar su esencia.

Es habitual que muchas personas tengan dudas sobre este tipo de gestiones. Por este motivo, el notario Antonio Arias, de Arias Peña notarios, ha explicado cómo funciona esta fórmula legal.

Según el experto, ceder el usufructo de la casa permite a los progenitores seguir ayudando a sus hijos sin renunciar a la propiedad de la vivienda. Además, no es necesario realizar una donación completa.

En la publicación de Instagram, Arias explica que puedes hacer esta cesión para uno o varios beneficiarios: "Puedes dejarlo todo a 1 o a todos, si quieres que todo lo disfrute por igual".

Esta cesión puede ser simultánea, mientras que todos los usufructuarios puedan usarla al mismo tiempo. No obstante, también puede ser sucesiva, comenzando por una persona y, "cuando falte, pasa el siguiente", afirma el notario.

Adicionalmente, es posible fijar una fecha de inicio o de final para el usufructo. "Hasta que mi hijo termine sus estudios o hasta que muera su madre", ejemplifica el notario.

Por último, Arias destaca que también se pueden fijar condiciones específicas en el contrato. De esta manera, los propietarios aseguran el control sobre el uso de la vivienda, según sus términos.

Noticias relacionadas

"Que lo conserven bien, que no lo alquilen o que cumplan algo concreto", indica Arias. Esta es una forma de que los puedan ceder el usufructo del domicilio a sus descendientes, sin tener que otorgarles el control del inmueble.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
  2. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  3. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  4. Confirmado por el Gobierno: los empleados disponen de cuatro días retribuidos en el trabajo en caso de mal tiempo
  5. El Mundo Today | Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
  6. El ministro Óscar Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
  7. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  8. No cuelgues las llamadas 'spam': esto es lo que tienes que decir exactamente para que se acaben

DIRECTO | La borrasca Ingrid lleva a Catalunya otra jornada de lluvia generalizada

DIRECTO | La borrasca Ingrid lleva a Catalunya otra jornada de lluvia generalizada

Directo | Confusión en Rodalies: Renfe dice ahora que el servicio será parcial para revisar los puntos con riesgo de desprendimiento

Directo | Confusión en Rodalies: Renfe dice ahora que el servicio será parcial para revisar los puntos con riesgo de desprendimiento

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Cómo sobrevivir a un alud: el Pirineo se enfrenta a su peor temporada en 30 años

Cómo sobrevivir a un alud: el Pirineo se enfrenta a su peor temporada en 30 años

Xavier Ruyra, cardiólogo: "En la mujer, el infarto pasa más desapercibido porque cuida de ella menos que de los demás"

Xavier Ruyra, cardiólogo: "En la mujer, el infarto pasa más desapercibido porque cuida de ella menos que de los demás"

¿Cuándo salen las notas de los MIR? Fechas clave para saber los resultados

¿Cuándo salen las notas de los MIR? Fechas clave para saber los resultados

Una unidad de TCA de Bellvitge i la Fundació Hospitalàries logra un 60% de éxito con un tratamiento innovador

Una unidad de TCA de Bellvitge i la Fundació Hospitalàries logra un 60% de éxito con un tratamiento innovador

El enólogo que hace vino en un barrio de Sabadell

El enólogo que hace vino en un barrio de Sabadell