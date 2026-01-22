¿Alquiler de 200 euros? El último 'refugio' de España que resiste a un mercado que ya ha duplicado sus precios

Compartir piso en España ha dejado de ser una anécdota de la vida universitaria para convertirse en una estrategia de supervivencia habitacional. El mercado ha alcanzado un máximo histórico con un precio medio de 521 euros mensuales, una cifra que esconde una realidad alarmante: en la última década, el coste de alquilar una habitación se ha disparado un 97%, según datos del último informe publicado por el portal Fotocasa.

Así, lo que antes era un gasto asumible, hoy representa un esfuerzo salarial titánico que ha llevado los precios a un techo donde, aunque la demanda sigue disparada, los bolsillos de los inquilinos ya no admiten más aumentos.

Estallido de las ciudades medianas

Durante años, el foco de la crisis del alquiler estuvo puesto exclusivamente en Madrid y Barcelona. Sin embargo, el mapa del estrés inmobiliario ha mutado, tal como indican las estadísticas del citado estudio. Y es que los datos más recientes revelan que las grandes capitales están dando paso a un fenómeno sorprendente en ciudades tradicionalmente más asequibles: mientras que en Barcelona capital el precio apenas varió un 0,8% y en Madrid un 4,7%, otras localidades han experimentado subidas que duplican o triplican dichos porcentajes.

Catedral de Burgos rodeada de árboles en la ciudad de España / FREEPIK

El caso más llamativo es el de Talavera de la Reina y Burgos capital, que lideran los incrementos nacionales con una subida del 26,3% en solo un año. No son casos aislados, pues municipios como Villaviciosa de Odón (25,7%) o Pozuelo de Alarcón (19,6%) también muestran crecimientos notables. Esta tendencia sugiere que la presión se está desplazando hacia la periferia y hacia ciudades de tamaño medio, donde la oferta es igualmente incapaz de absorber a quienes huyen de los precios prohibitivos de las grandes metrópolis.

El oasis de los 200 euros en un desierto de subidas

En este contexto de máximos históricos, encontrar una habitación por una cifra razonable parece una misión imposible. Sin embargo, todavía existen 'refugios' que resisten la tendencia alcista. Alcoy (Comunitat Valenciana) se posiciona como el municipio más económico de España para compartir vivienda, con un precio medio de 234 euros al mes. Es la única localidad analizada que se mantiene significativamente por debajo de la barrera de los 250 euros, convirtiéndose en un caso excepcional en todo el panorama nacional.

Para poner este dato en perspectiva, vivir en una habitación en Alcoy cuesta casi tres veces menos que en Sant Cugat del Vallès (722 euros) o en distritos madrileños como Chamartín (724 euros). Tras los pasos de Alcoy, ciudades como Jaén (261 euros) y Córdoba (282 euros) aparecen como las últimas opciones para quienes buscan un alquiler que no devore la mayor parte de su salario. Aun así, incluso en estos 'oasis', la tendencia a largo plazo es preocupante, ya que el mercado nacional ha acumulado una subida del 62% solo en los últimos cinco años.

Burjassot, a contracorriente de la tendencia inmobiliaria

A pesar de que en 50 de las 59 ciudades analizadas el precio ha subido, el estudio arroja algunas anomalías que merecen atención. La más destacada de todas ellas es Burjassot. En un mar de subidas generalizadas, este municipio valenciano ha registrado el mayor descenso de precios en toda España, con una caída del -14,6% anual.

Noticias relacionadas

Lo que antes era un gasto asumible, hoy representa un esfuerzo salarial titánico que ha llevado los precios a un techo / FREEPIK

Esta bajada contrasta con la realidad de otras nueve ciudades donde los precios también han dado un ligero respiro, como la mencionada Jaén (-4,1%) o Sevilla (-3,8%). No obstante, los expertos advierten que este estancamiento o ligero descenso en puntos específicos no debe leerse como una mejora en la accesibilidad, sino todo lo contrario: es el reflejo de un mercado que ha alcanzado su límite financiero. El alquiler de habitaciones se ha consolidado como la única salida para quienes no pueden acceder a una vivienda completa, manteniendo los precios en niveles récord que han transformado el derecho a la vivienda en un lujo compartido.