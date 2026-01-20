"Corred, que vuela": el minipiso de TikTok pequeño como un salón y caro como un ático de lujo que resume la precariedad inmobiliaria

Un nuevo vídeo de TikTok se ha convertido en el retrato perfecto -y casi caricaturesco- de la precariedad inmobiliaria en Madrid.

La creadora muestra un piso de 17 metros cuadrados, ubicado en pleno barrio de Malasaña, por el que se piden 700 euros al mes. Un precio que, tal y como ella misma ironiza, “parece de ático de lujo”, aunque el espacio sea más parecido al salón de una casa estándar que a una vivienda completa.

Así es el piso que ha incendiado TikTok

El vídeo arranca con una presentación que ya anticipa el tono: “Hola chicos, hoy os traigo este piso[...]. 700 euros al mes, 17 metros cuadrados, cuarto piso interior sin ascensor [...] en calle del Tesoro, porque es un tesoro en Madrid”.

"Acabados rústicos… o algo parecido"

A partir de ahí, el recorrido se convierte en una mezcla de humor, crítica y arquitectura involuntariamente surrealista:

Paredes de “quita y pon” con estética rústica.

con estética rústica. Vigas pintadas de blanco para “dar luminosidad”.

para “dar luminosidad”. Un misterioso elemento que la 'tiktoker' bautiza como “esparadrapo estructural” , cuya función real nadie parece tener clara.

, cuya función real nadie parece tener clara. Un “juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”, dicho con una ironía que intenta justificar la forma irregular del espacio.

El suelo, con apariencia de madera pero “con la frialdad de todo lo sintético”, completa el conjunto.

Un tetris doméstico

Uno de los puntos más comentados del vídeo es "la cocina casi vertical", un módulo estrecho que incluye un microondas, un hornillo, un fregadero y un hueco “ideal para poner el mistol”, añade irónicamente.

Justo después de la cocina aparece la ducha y, a continuación, el lavabo, que ofrece “magníficas vistas a los tejados de Malasaña”.

Frente al lavabo se encuentra el inodoro, separado por un cerramiento translúcido que “permite pasar la luz” y que la creadora describe como “lujo de Pinterest”.

La puerta del baño, eso sí, es un detalle inolvidable: no supera los 70 centímetros de altura, lo que ella define como “Imaginarium”.

Un ejercicio de imaginación

El vídeo incluye un dibujo hecho a mano del plano de la casa que resume la distribución:

Puerta de entrada.

Mesita plegable para “ganar espacio”.

Cocina.

Cama.

Un hueco “perfecto para poner la [aspiradora] Dyson tumbada”.

Ducha separando la zona de estar del aseo.

Váter y termo eléctrico tumbado, un clásico de los microapartamentos madrileños.

El baño, además, incorpora un adoquinado “chulísimo” y una solución inesperada para colgar la ropa larga: una barra entre vigas.

700 euros por 17 metros

Más allá del humor, el vídeo ha reavivado el debate sobre la situación del alquiler en Madrid, donde solo encuentras precios desorbitados para espacios mínimos, viviendas interiores sin ascensor que se alquilan como si fueran estudios premium, pisos con reformas superficiales que intentan justificar tarifas elevadas... Y lo peor es la normalización de vivir en espacios que rozan lo inhabitable.

La creadora cierra el vídeo con un grito que ya se ha convertido en meme: “¡Corred, que vuela!”, una frase que resume la paradoja del mercado: pisos diminutos, precios gigantes y una demanda que, aun así, no deja de crecer.

La publicación tiene en apenas un día más de 610.000 visualizaciones, 52.200 'me gusta' y 1.655 comentarios.