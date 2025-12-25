Estas son las provincias de España donde ni el Gordo basta para comprarse un piso

El Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad agracia a los ganadores con 400.000 euros por décimo. Pese a que esta cantidad supone un pellizco importante para algunos afortunados, los números pierden magnitud una vez declarado el premio: 328.000 euros es lo que queda una vez Hacienda se ha adjudicado la parte correspondiente a los impuestos que se aplican sobre este beneficio.

Con todo, estas seis cifras son más que suficiente para plantearse la compra de un piso. Esta inversión cobra importancia en el contexto actual, con el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones para los españoles, especialmente entre la población de grandes ciudades como Barcelona o Madrid, donde el precio del inmueble se ha disparado en los últimos años. Pero, ¿realmente salen los números? ¿Dan 328.000 euros para comprarse un piso? Lo cierto es que no siempre, con factores como las dimensiones de la propiedad en venta y su ubicación que configuran el precio final a pagar.

Según un informe sobre la evolución del precio de la vivienda, publicado por el portal inmobiliario online Idealista, el precio medio del metro cuadrado en España en noviembre de 2025 era de 2.605 euros, un 16,1% más que en el mismo período del año anterior. La cifra permitiría adquirir inmuebles de hasta 125 m2 si le destinásemos íntegramente el primer premio de la Lotería de Navidad. No obstante, como cabe esperar, esto no es posible en muchas poblaciones de la misma región.

El Gordo no es suficiente para un piso en estas tres provincias

Los elevados precios de las localidades que encabezan este ránking no permitirían siquiera hacerse con la propiedad de un inmueble de 80 m2. En lo más alto de la tabla se encuentra Baleares, con 5.114 euros/m2: un piso de estas dimensiones en la provincia balear costaría un total de 409.120 euros, una cifra muy por encima del premio otorgado por Loterías y Apuestas del Estado.

Tampoco Madrid provincia (4.491 euros/m2) y Guipúzcoa (4.124 euros/m2) son poblaciones que permitan esta inversión solo a partir del Gordo.

Dónde no sería posible comprar un piso de 80 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Si el precio de un inmueble fuese equivalente al premio del Gordo limpio, de 328.000 euros, el precio límite del metro cuadrado sería de 4.100 euros/m2. Las siguientes poblaciones son las que superan este máximo: Baleares : 409.120 euros (5.114 euros/m2)

: 409.120 euros (5.114 euros/m2) Madrid provincia : 359.280 euros (4.491 euros/m2)

: 359.280 euros (4.491 euros/m2) Guipúzcoa: 329.920 euros (4.124 euros/m2)

Tampoco en Málaga y Santa Cruz de Tenerife si subimos la expectativa

A medida que aumentan las dimensiones del inmueble, el rango de opciones se reduce considerablemente. Basta subir a 90 m2, cuyo límite se reduciría a 3644,44 euros/m2 si queremos adquirirlo solo con el Gordo, para añadir a la lista una localidad más. Primero, Málaga (4.024 euros/m2), donde un piso de estas características costaría 362.160 euros.

Dónde no sería posible comprar un piso de 90 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Para un piso de 90 m2 (límite de 3644.44 euros/m2), se sumarían a la lista prohibitiva las siguientes localidades: Málaga: 362.160 euros (4.024 euros/m2)

En el caso de alcanzar el centenar de metros cuadrados como requisito para esta compra inmobiliaria, una localidad más quedaría excluida. Siguiendo a Málaga, un piso de 100 m2 en Santa Cruz de Tenerife (3.302 euros/m2) costaría 330.200 euros.

Dónde no sería posible comprar un piso de 100 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Para un piso de 100 m2 (límite de 3.280 euros/m2), se sumarían a la lista las siguientes localidades: Santa Cruz de Tenerife: 330.200 euros (3.302 euros/m2)

¿Cuáles son las cuatro alternativas más baratas?

En el extremo contrario de la tabla encontramos las provincias con los precios más asequibles. Los cinco últimos son además los únicos que no alcanzan el millar de euros por metro cuadrado. Se trata de Ciudad Real, Jaén, Cuenca, Teruel y Zamora, con 763, 852, 867, 921 y 980 euros/m2.

Tanto en Ciudad Real (763 euros/m2), Jaén (852 euros/m2), Cuenca (867 euros/m2), Teruel (921 euros/m2), Zamora (980 euros/m2), Badajoz (1.004 euros/m2), Ávila (1.023 euros/m2), Cáceres (1.044 euros/m2) u Ourense (1.049 euros/m2) son alternativas a los precios prohibitivos de las zonas más caras.