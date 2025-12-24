¿Dónde no puedes comprarte un piso en España aunque te haya tocado el Gordo?

El Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad agracia a los ganadores con 400.000 euros por décimo. Pese a que esta cantidad supone un pellizco importante para algunos afortunados, los números pierden magnitud una vez declarado el premio: 328.000 euros es lo que queda una vez Hacienda se ha adjudicado la parte correspondiente a los impuestos que se aplican sobre este beneficio.

Con todo, estas seis cifras son más que suficiente para plantearse la compra de un piso. Esta inversión cobra importancia en el contexto actual, con el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones para los españoles, especialmente entre la población de grandes ciudades como Barcelona, donde el precio del inmueble se ha disparado en los últimos años. Pero, ¿realmente salen los números? ¿Dan 328.000 euros para comprarse un piso? Lo cierto es que no siempre, con factores como las dimensiones de la propiedad en venta y su ubicación que configuran el precio final a pagar.

Según un informe sobre la evolución del precio de la vivienda, publicado por el portal inmobiliario online Idealista, el precio medio del metro cuadrado en España en noviembre de 2025 era de 2.605 euros, un 16,1% más que en el mismo período del año anterior. La cifra permitiría adquirir inmuebles de hasta 125 m2 si le destinásemos íntegramente el primer premio de la Lotería de Navidad. No obstante, como cabe esperar, esto no es posible en muchas comunidades autónomas del país.

Ni con el Gordo de la Lotería de Navidad...

Los elevados precios de las comunidades autónomas que encabezan este ránking no permitirían siquiera hacerse con la propiedad de un inmueble de 80 m2. En lo más alto de la tabla se encuentra Baleares, con 5.114 euros/m2: un piso de estas dimensiones costaría un total de 409.120 euros, una cifra muy por encima del premio otorgado por Loterías y Apuestas del Estado.

Viviendas en la costa de Baleares. / EPE

Tampoco Comunidad de Madrid (4.491 euros/m2) es una región que permita esta inversión solo a partir del Gordo.

Dónde no sería posible comprar un piso de 80 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Si el precio de un inmueble fuese equivalente al premio del Gordo limpio, de 328.000 euros, el precio límite del metro cuadrado sería de 4.100 euros/m2. Las siguientes comunidades autónomas son las que superan este máximo: Baleares : 409.120 euros (5.114 euros/m2)

: 409.120 euros (5.114 euros/m2) Comunidad de Madrid: 359.280 euros (4.491 euros/m2)

Más expectativas, menos opciones

A medida que aumentan las dimensiones del inmueble, el rango de opciones se reduce considerablemente. Basta subir a 100 m2, cuyo límite se reduciría a 3.280euros/m2 si queremos adquirirlo solo con el Gordo, para añadir a la lista Euskadi (3.376 euros/m2), donde el coste de una propiedad de estas dimensiones ascendería a 337.600 euros.

País Vasco. / ISTOCK

Dónde no sería posible comprar un piso de 100 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Para un piso de 100 m2 (límite de 3.280 euros/m2), se sumarían a la lista las siguientes comunidades autónomas: Euskadi: 337.600 euros (3.376 euros/m2)

Los más baratos, un tiro seguro

En el extremo contrario de la tabla encontramos las comunidades autónomas con los precios más asequibles. Los dos últimos son además los únicos que se sitúan en torno al millar de euros por metro cuadrado. Se trata de Extremadura y Castilla-La Mancha, con 1.023 y 1.027 euros/m2.

Tanto en uno como en el otro, así como en Castilla y León (1.287 euros/m2), La Rioja (1.449 euros/m2), Galicia (1.507 euros/m2) o Aragón (1.601 euros/m2) son alternativas a los precios prohibitivos de Baleares y la Comunidad de Madrid.