¡Ni con dos Gordos! Las localidades de Catalunya donde una vivienda cuesta el doble que el primer premio de la Lotería de Navidad

Con el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los compradores que se apresuran a conseguir un décimo en el que depositan grandes esperanzas. Son nada más y nada menos que 400.000 euros los que corresponden al premio que aspiran a llevarse, el Gordo.

Cabe decir que la cantidad de dinero que llega a manos de unos pocos agraciados es mucho menor: de los premios que superan los 40.000 euros, Hacienda se queda nada más y nada menos que el 20%, lo que en este caso se traduce en 72.000 euros en concepto de impuestos. Así pues, el primer premio de la lotería se queda en unos igualmente suculentos 328.000 euros.

Agraciados con el Gordo celebrando el primer premio de la Lotería de Navidad. / EP

Sin ninguna duda, es una cifra que permite pensar en grande y hacer frente a inversiones importantes como puede ser la compra de una vivienda. Con todo, hay determinadas localizaciones en las que ni con dos Gordos eso sería posible.

Las localidades más caras: por encima de 656.000 euros

Parece impensable que el premio más cotizado de Sorteos y Loterías del Estado no dé para un inmueble. Menos probable aún es que ni el doble de esa cantidad permita hacerse con una propiedad, pero un informe sobre la evolución del precio de la vivienda, publicado por Idealista, establece que no es uno sino dos los lugares en Catalunya donde sucede exactamente eso.

¿Localidades con viviendas por más de 656.000 euros de media? Las hay, y ninguna de ellas se encuentra en la provincia de Barcelona (que, sin embargo, tiene el precio medio más elevado de las cuatro provincias).

Una joya en la Costa Brava

Por un lado, en la Costa Brava se halla Cadaqués, un pueblo gerundense donde el precio del metro cuadrado sube hasta los 6.840 euros. Ya con un piso de 90 m2, la cifra correspondiente a dos primeros premios de la Lotería de Navidad se quedaría en nada tras el desembolso de 615.600 euros.

Cadaqués. / iStock

Si las dimensiones del inmueble escalan a 100 m2, nos encontramos con que ni con dos Gordos íntegros podemos adquirir una vivienda cuyo precio se situaría en 684.000 euros.

¿Dónde está el metro cuadrado más caro de Catalunya?

De la costa pasamos a la montaña. Bien es cierto que el turismo de playa contribuye al alza de los precios, pero el de nieve, propiciado por la cercanía de algunas ubicaciones con estaciones de esquí, tampoco se queda atrás. De hecho, la localización del citado informe con el metro cuadrado más caro de toda la comunidad es Baqueira. Situado en pleno Pirineo catalán, en la provincia de Lleida, este núcleo urbano presenta un suelo cuyo precio medio se sitúa en 7.485 euros/m2.

Con las mismas aspiraciones que en el caso de Cadaqués, aquí no sería posible siquiera hacerse con la propiedad de un inmueble de 90 m2, dado que el precio ascendería a 673.650 euros, una cifra por encima de la equivalente a ser agraciado doblemente con el Gordo.

La nieve y los esquiadores cubren las laderas de la estación de Baqueira-Beret / EPC

Estos datos reflejan un ejemplo más de cómo el mercado inmobiliario ha convertido incluso el mayor golpe de suerte del año en algo insuficiente para acceder a una vivienda en determinadas zonas de Catalunya.