El mapa inmobiliario de Lleida si te ha tocado premio en la Lotería de Navidad: oportunidades y límites

El Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad agracia a los ganadores con 400.000 euros por décimo. Pese a que esta cantidad supone un pellizco importante para algunos afortunados, los números pierden magnitud una vez declarado el premio: 328.000 euros es lo que queda una vez Hacienda se ha adjudicado la parte correspondiente a los impuestos que se aplican sobre este beneficio.

Con todo, estas seis cifras son más que suficiente para plantearse la compra de un piso. Esta inversión cobra importancia en el contexto actual, con el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones para los españoles, especialmente entre la población de grandes ciudades como Lleida, donde el precio del inmueble se ha disparado en los últimos años. Pero, ¿realmente salen los números? ¿Dan 328.000 euros para comprarse un piso? Lo cierto es que no siempre, con factores como las dimensiones de la propiedad en venta y su ubicación que configuran el precio final a pagar.

Según un informe sobre la evolución del precio de la vivienda, publicado por el portal inmobiliario online Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la provincia de Lleida en noviembre de 2025 era de 1.505 euros, un 5,6% más que en el mismo período del año anterior. La cifra permitiría adquirir inmuebles de hasta 217 m2 si le destinásemos íntegramente el primer premio de la Lotería de Navidad. No obstante, como cabe esperar, esto no es posible en muchas poblaciones de la misma región.

La localidad donde ni con el Gordo basta para comprarse una casa

Los elevados precios de la localidad que encabeza este ránking no permitirían siquiera hacerse con la propiedad de un inmueble de 80 m2. Y es que, en lo más alto de la tabla, se encuentra Baqueira, con 7.485 euros/m2: un piso de estas dimensiones en Baqueira costaría, pues, un total de 598.800 euros, una cifra muy por encima del premio otorgado por Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde no sería posible comprar un piso de 80 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Si el precio de un inmueble fuese equivalente al premio del Gordo limpio, de 328.000 euros, el precio límite del metro cuadrado sería de 4.100 euros/m2. Las siguientes poblaciones son las que superan este máximo: Baqueira: 598.800 euros (7.485 euros/m2)

Más expectativas, menos oferta

A medida que aumentan las dimensiones del inmueble, el rango de opciones se reduce considerablemente. Basta subir a 90 m2, cuyo límite se reduciría a 3644,44 euros/m2 si queremos adquirirlo solo con el Gordo, para añadir a la lista una localidad más. En este caso, hablamos de Vielha (3.750 euros/m2), donde un piso de estas características costaría 337.500 euros.

Dónde no sería posible comprar un piso de 90 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Para un piso de 90 m2 (límite de 3644.44 euros/m2), se sumarían a la lista prohibitiva las siguientes localidades: Vielha: 337.500 euros (3.750 euros/m2)

Los más baratos, un tiro seguro

En el extremo contrario de la tabla encontramos los municipios con los precios más asequibles. Los dos últimos son además los únicos que no alcanzan el millar de euros por metro cuadrado. Se trata de Artesa de Segre y Tremp, con 558 y 833 euros/m2.

Tanto en uno como en el otro, así como en Mollerussa (1.012 euros/m2), Alcarrás (1.123 euros/m2), Alpicat (1.389 euros/m2) o Lleida (1.464 euros/m2) son alternativas a los precios prohibitivos de Baqueira.