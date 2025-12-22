¿Te ha tocado algún premio de la Lotería de Navidad y buscas piso en Girona? Dónde alcanza el dinero y dónde no

El Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad agracia a los ganadores con 400.000 euros por décimo. Pese a que esta cantidad supone un pellizco importante para algunos afortunados, los números pierden magnitud una vez declarado el premio: 328.000 euros es lo que queda una vez Hacienda se ha adjudicado la parte correspondiente a los impuestos que se aplican sobre este beneficio.

Con todo, estas seis cifras son más que suficiente para plantearse la compra de un piso. Esta inversión cobra importancia en el contexto actual, con el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones para los españoles, especialmente entre la población de grandes ciudades como Girona, donde el precio del inmueble se ha disparado en los últimos años. Pero, ¿realmente salen los números? ¿Dan 328.000 euros para comprarse un piso? Lo cierto es que no siempre, con factores como las dimensiones de la propiedad en venta y su ubicación que configuran el precio final a pagar.

Según un informe sobre la evolución del precio de la vivienda, publicado por el portal inmobiliario online Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la provincia de Girona en noviembre de 2025 era de 2.636 euros, un 8,6% más que en el mismo período del año anterior. La cifra permitiría adquirir inmuebles de hasta 124 m2 si le destinásemos íntegramente el primer premio de la Lotería de Navidad. No obstante, como cabe esperar, esto no es posible en muchas poblaciones de la misma región.

Con el Gordo de la Lotería de Navidad no será suficiente

Los elevados precios de las localidades que encabezan este ránking no permitirían siquiera hacerse con la propiedad de un inmueble de 80 m2. En lo más alto de la tabla se encuentra Cadaqués, con 6.840 euros/m2: un piso de estas dimensiones en la localidad costaría un total de 547.200 euros, una cifra muy por encima del premio otorgado por Loterías y Apuestas del Estado.

Cadaqués. / iStock

Dónde no sería posible comprar un piso de 80 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Si el precio de un inmueble fuese equivalente al premio del Gordo limpio, de 328.000 euros, el precio límite del metro cuadrado sería de 4.100 euros/m2. Las siguientes poblaciones son las que superan este máximo: Cadaqués: 547.200 euros (6.840 euros/m2)

Más expectativas, menos opciones

A medida que aumentan las dimensiones del inmueble, el rango de opciones se reduce considerablemente. Basta subir a 90 m2, cuyo límite se reduciría a 3644,44 euros/m2 si queremos adquirirlo solo con el Gordo, para añadir a la lista tres localidades más. Primero, Begur (4.000 euros/m2), donde un piso de estas características costaría 360.000 euros. También Castell-Platja d'Aro (3.868 euros/m2) se suma a la lista, ya que el precio escalaría a 348.120 euros. Finalmente, en El Port de la Selva (3.835 euros/m2) un inmueble de 90 m2 costaría nada más y nada menos que 345.150 euros.

Dónde no sería posible comprar un piso de 90 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Para un piso de 90 m2 (límite de 3644.44 euros/m2), se sumarían a la lista prohibitiva las siguientes localidades: Begur : 360.000 euros (4.000 euros/m2)

: 360.000 euros (4.000 euros/m2) Castell-Platja d'Aro : 348.120 euros (3.868 euros/m2)

: 348.120 euros (3.868 euros/m2) El Port de la Selva: 345.150 euros (3.835 euros/m2)

En el caso de alcanzar el centenar de metros cuadrados como requisito para esta compra inmobiliaria, dos localidades más quedarían excluidas. Un piso de 100 m2 en Empuriabrava (3.349 euros/m2) costaría 334.900 euros, una cifra muy cercana a los 329.400 euros correspondientes a L'Escala (3.294 euros/m2).

L'escala / SANTI COLL

Dónde no sería posible comprar un piso de 100 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Para un piso de 100 m2 (límite de 3.280 euros/m2), se sumarían a la lista las siguientes localidades: Empuriabrava : 334.900 euros (3.349 euros/m2)

: 334.900 euros (3.349 euros/m2) L'Escala: 329.400 euros (3.294 euros/m2)

Los más baratos, un tiro seguro

En el extremo contrario de la tabla encontramos los municipios con los precios más asequibles. Los dos últimos son además los que presentan los valores más bajos por metro cuadrado. Se trata de Arbúcies y Riudarenes, con 1.172 y 1.259 euros/m2.

Tanto en uno como en el otro, así como en Hostalric (1.272 euros/m2), Ripoll (1.364 euros/m2), Riells i Viabrea (1.368 euros/m2) o Maçanet de la Selva (1.432 euros/m2) son alternativas a los precios prohibitivos de las zonas más tensionadas de la provincia.