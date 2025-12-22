¿Te ha tocado algún premio de la Lotería de Navidad?: dónde alcanza (y dónde no) para un piso en Barcelona

El Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad agracia a los ganadores con 400.000 euros por décimo. Pese a que esta cantidad supone un pellizco importante para algunos afortunados, los números pierden magnitud una vez declarado el premio: 328.000 euros es lo que queda una vez Hacienda se ha adjudicado la parte correspondiente a los impuestos que se aplican sobre este beneficio.

Con todo, estas seis cifras son más que suficiente para plantearse la compra de un piso. Esta inversión cobra importancia en el contexto actual, con el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones para los españoles, especialmente entre la población de grandes ciudades como Barcelona, donde el precio del inmueble se ha disparado en los últimos años. Pero, ¿realmente salen los números? ¿Dan 328.000 euros para comprarse un piso? Lo cierto es que no siempre, con factores como las dimensiones de la propiedad en venta y su ubicación que configuran el precio final a pagar.

Viviendas en venta en Barcelona / David Zorrakino / Europa Press

Según un informe sobre la evolución del precio de la vivienda, publicado por el portal inmobiliario online Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la provincia de Barcelona en noviembre de 2025 era de 3.084 euros, un 10,8% más que en el mismo período del año anterior. La cifra permitiría adquirir inmuebles de hasta 106 m2 si le destinásemos íntegramente el primer premio de la Lotería de Navidad. No obstante, como cabe esperar, esto no es posible en muchas poblaciones de la misma región.

Ni con el Gordo de la Lotería de Navidad...

Los elevados precios de las localidades que encabezan este ránking no permitirían siquiera hacerse con la propiedad de un inmueble de 80 m2. En lo más alto de la tabla se encuentra Barcelona, con 5.089 euros/m2: un piso de estas dimensiones en la capital catalana costaría un total de 407.120 euros, una cifra muy por encima del premio otorgado por Loterías y Apuestas del Estado.

Tampoco Castelldefels (4.243 euros/m2), Sant Cugat del Vallès (4.750 euros/m2), Sant Just Desvern (4.289 euros/m2) y Sitges (4.964 euros/m2) son poblaciones que permitan esta inversión solo a partir del Gordo.

Dónde no sería posible comprar un piso de 80 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Si el precio de un inmueble fuese equivalente al premio del Gordo limpio, de 328.000 euros, el precio límite del metro cuadrado sería de 4.100 euros/m2. Las siguientes poblaciones son las que superan este máximo: Barcelona : 407.120 euros (5.089 euros/m2)

: 407.120 euros (5.089 euros/m2) Sitges : 397.120 euros (4.964 euros/m2)

: 397.120 euros (4.964 euros/m2) Sant Cugat del Vallès : 380.000 euros (4.750 euros/m2)

: 380.000 euros (4.750 euros/m2) Sant Just Desvern : 343.120 euros (4.289 euros/m2)

: 343.120 euros (4.289 euros/m2) Castelldefels: 339.440 euros (4.243 euros/m2)

Más expectativas, menos opciones

A medida que aumentan las dimensiones del inmueble, el rango de opciones se reduce considerablemente. Basta subir a 90 m2, cuyo límite se reduciría a 3644,44 euros/m2 si queremos adquirirlo solo con el Gordo, para añadir a la lista tres localidades más. Primero, Esplugues de Llobregat (3.989 euros/m2), donde un piso de estas características costaría 359.010 euros. También Les Botigues de Sitges (4.090 euros/m2) se suma a la lista, ya que el precio escalaría a 368.100 euros. Finalmente, en Vilassar de Mar (3.921 euros/m2) un inmueble de 90 m2 costaría nada más y nada menos que 352.890 euros.

Dónde no sería posible comprar un piso de 90 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Para un piso de 90 m2 (límite de 3644.44 euros/m2), se sumarían a la lista prohibitiva las siguientes localidades: Les Botigues de Sitges : 368.100 euros (4.090 euros/m2)

: 368.100 euros (4.090 euros/m2) Esplugues de Llobregat : 359.010 euros (3.989euros/m2)

: 359.010 euros (3.989euros/m2) Vilassar de Mar: 352.890 euros (3.921 euros/m2)

En el caso de alcanzar el centenar de metros cuadrados como requisito para esta compra inmobiliaria, cuatro localidades más quedarían excluidas. Siguiendo a Vilassar de Mar, también dentro de la comarca del Maresme, un piso de 100 m2 en El Masnou (3.381 euros/m2) costaría 338.100 euros. Una cifra muy cercana a los 334.100 o 332.500 euros correspondientes a Sant Vicenç de Montalt (3.341 euros/m2) y Gavà (3.325 euros/m2), respectivamente. Por último, en Sant Joan Despí (3.492 euros/m2), el coste de una propiedad de estas dimensiones ascendería a 349.200 euros.

Dónde no sería posible comprar un piso de 100 m2 con el Gordo, según datos de Idealista (Noviembre, 2025) Para un piso de 100 m2 (límite de 3.280 euros/m2), se sumarían a la lista las siguientes localidades: Sant Joan Despí : 349.200 euros (3.492 euros/m2)

: 349.200 euros (3.492 euros/m2) El Masnou : 338.100 euros (3.381 euros/m2)

: 338.100 euros (3.381 euros/m2) Sant Vicenç de Montalt : 334.100 euros (3.341 euros/m2)

: 334.100 euros (3.341 euros/m2) Gavà: 332.500 euros (3.325 euros/m2)

Los más baratos, un tiro seguro

En el extremo contrario de la tabla encontramos los municipios con los precios más asequibles. Los dos últimos son además los únicos que no alcanzan el millar de euros por metro cuadrado. Se trata de Manlleu y Torrelles de Foix, con 968 y 965 euros/m2.

Tanto en uno como en el otro, así como en Sallent (1.003 euros/m2), El Pont de Vilomara i Rocafort (1.057 euros/m2), La Torre de Claramunt (1.063 euros/m2) o Santa Margarida de Montbui (1.084 euros/m2) son alternativas a los precios prohibitivos del área metropolitana de Barcelona.