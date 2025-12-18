¿Dónde te puedes comprar un piso en Tarragona si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad?

El Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad agracia a los ganadores con 400.000 euros por décimo. Pese a que esta cantidad supone un pellizco importante para algunos afortunados, los números pierden magnitud una vez declarado el premio: 328.000 euros es lo que queda una vez Hacienda se ha adjudicado la parte correspondiente a los impuestos que se aplican sobre este beneficio.

Con todo, estas seis cifras son más que suficiente para plantearse la compra de un piso. Esta inversión cobra importancia en el contexto actual, con el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones para los españoles, especialmente entre la población de grandes ciudades como Tarragona, donde el precio del inmueble se ha disparado en los últimos años. Pero, ¿realmente salen los números? ¿Dan 328.000 euros para comprarse un piso? Lo cierto es que no siempre, con factores como las dimensiones de la propiedad en venta y su ubicación que configuran el precio final a pagar.

Según un informe sobre la evolución del precio de la vivienda, publicado por el portal inmobiliario online Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la provincia de Tarragona en noviembre de 2025 era de 1.771 euros, un 9,5% más respecto al mismo período del año anterior. La cifra permitiría adquirir inmuebles de hasta 185 m2 si le destinásemos íntegramente el primer premio de la Lotería de Navidad. No obstante, como cabe esperar, esto puede no ser posible en muchas poblaciones de la misma región.

Comprar un piso en tarragona con el dinero del Gordo: ¿salen los números?

Ni siquiera los precios precios de las localidades que encabezan este ránking impedirían hacerse con la propiedad de un inmueble de, por ejemplo, 80 m2. En lo más alto de la tabla se encuentra La Pineda, con 2.661 euros/m2: un piso de estas dimensiones costaría un total de 212.880 euros, una cifra por debajo del premio otorgado por Loterías y Apuestas del Estado.

Tampoco Altafulla (2.564 euros/m2), Salou (2.537 euros/m2), Cambrils (2.533 euros/m2) y Tarragona (2.271 euros/m2) son poblaciones que impidan esta inversión solo a partir del Gordo.

El Anfiteatro de Tarragona con vistas al mar (Tarragona). / Agència Catalana de Turisme

Así pues, si el precio de un inmueble fuese equivalente al premio del Gordo limpio, de 328.000 euros, el precio límite del metro cuadrado sería de 4.100 euros/m2: por fortuna, ninguna localidad de la provincia de Tarragona supera este máximo.

A medida que aumentan las dimensiones del inmueble, el rango de opciones se reduce considerablemente. No obstante, incluso subiendo a 100 m2, cuyo límite se reduciría a 3.280 euros/m2 si queremos adquirirlo solo con el Gordo, el precio medio de ninguna localidad superaría la cuantía obtenida por medio de la Lotería de Navidad, haciendo de la región tarraconense una alternativa más que atractiva de cara a adquirir una vivienda.

Los más baratos, un tiro seguro

En el extremo contrario de la tabla encontramos los municipios con los precios más asequibles. Los cuatro últimos son además los únicos que no alcanzan el millar de euros por metro cuadrado. Se trata de Ulldecona, Mora d'Ebre, L'Aldea y Campclar, con 500, 747, 858 y 963 euros/m2.

Tanto en estos cuatro municipios como en Tortosa (1.004 euros/m2), Amposta (1.045 euros/m2), Cabra del Camp (1.048 euros/m2), Bonavista (1.067 euros/m2) o Torreforta (1.195 euros/m2) son alternativas a los precios prohibitivos del área metropolitana de Barcelona.