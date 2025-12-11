Baleares hace un llamamiento a promotores y propietarios para que no suban desorbitadamente los alquileres

El Govern hace un llamamiento a promotores y propietarios para que no suban desorbitadamente los alquileres en Baleares y pongan en el mercado los pisos vacíos para hacer frente a la emergencia habitacional que se vive en las islas. Así lo ha expresado esta mañana el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, quien señala la necesidad de que toda la sociedad sea consciente "del drama" que se vive actualmente en el archipiélago en materia de vivienda.

Cabe recordar que esta semana se han hecho públicos datos oficiales sobre a cuántos inquilinos afectará la subida del alquiler por la revisión de contratos de 2026. Tal y como se desprende de los datos del ministerio de consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en el archipiélago balear en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año.

"Incentivación"

"Hacemos un llamamiento a la incentivación de ser consciente de que estamos en una situación complicada. En las jornadas de vivienda ya afirmé e insistí en que quizá, sabiendo que hablamos de empresarios, ganando dinero, pues quizá pueden ganar menos dinero. En la situación en la que nos encontramos, les pido que sea menor, al igual que como Govern también ruego a los propietarios que pongan los pisos a disposición de los ciudadanos", expresa Mateo.

El conseller también hace referencia a la necesidad de que los propietarios tengan la seguridad de alquilar sus pisos, haciendo otro llamamiento a los inquilinos a cumplir sus obligaciones en los contratos. En este sentido, señala que el Govern está trabajando en mejoras del programa de Lloguer Segur para que los dueños de los inmuebles tengan la tranquilidad en los cobros. Asimismo, Mateo incide en la necesidad de que el Congreso de los Diputados desbloquee la ley antiokupación de manera inmediata.

No se toparán los precios de alquiler

Por otro lado, el Ejecutivo balear insiste en que no se toparán los precios de alquiler tal y como sugiere la Ley Estatal de Vivienda. Mateo argumenta que esta medida no está funcionando en otros territorios donde se está aplicando en la actualidad.

"Somos poco amigos de la intervención, no creemos en la limitación porque topar los precios de alquiler no está siendo una solución positiva y a las pruebas me remito. Una limitación de precios retira oferta de mercado y aumenta el precio del metro cuadrado como estamos viendo en Barcelona. Ya tenemos informes jurídicos de que esta medida no ha dado buenos resultados", señala el conseller de Vivienda.