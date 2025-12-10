Estas dos ciudades de Catalunya están entre las más demandadas para vivir en España

La crisis de la vivienda en España sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes en el país: los alquileres y los precios de compra al alza hacen que independizarse solo o en pareja sea cada vez más difícil.

Según el último informe de Idealista, el mes de noviembre ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 9,9%, y se establece en 14,6 euros/m2 de media.

Nuevo máximo histórico

Además, esta intranquilidad se acentúa en las grandes ciudades: como indica el portal inmobiliario, aunque el precio medio de arrendamiento en la ciudad de Barcelona haya disminuido en un 1,3% este último mes, lo cierto es que se corona como la capital con los alquileres más caros, con un precio de 24 euros/m2.

En cuanto a la compra de inmuebles, la situación no mejora: el coste del metro cuadrado en noviembre alcanzó los 5.089 euros, un nuevo máximo histórico.

La ciudad más demandada

Aun así, como indica Idealista, Barcelona se encuentra en la sexta posición del 'ranking' de poblaciones más demandadas para la compraventa de viviendas.

Es más, en tan solo un año y a pesar del alza de los precios, la capital catalana ha escalado cinco posiciones más en la lista.

El área metropolitana

Aunque Barcelona no es el único sitio donde los precios han sufrido una gran escalada: muchas ciudades de su área metropolitana también se encuentran en el 'ranking' de poblaciones con más demanda, por lo que los costes aumentan.

El municipio de Santa Coloma de Gramenet mantiene su octava posición por segundo año consecutivo. Allí, el precio alcanzaba en noviembre los 2.265€/m2, un 2,2% más que en el mes anterior.

En cuanto al alquiler, el coste experimentó una subida del 1% con respecto a octubre, situándose el metro cuadrado en 12,9 euros.

Lidera el ránking estatal

Otras ciudades de la AMB son l'Hospitalet de Llobregat (11º puesto) y Badalona (13º puesto), que continúan su tendencia ascendente, mejorando sus posiciones anualmente.

Sin embargo, Madrid sigue liderando un año más la lista estatal de ciudades con más demanda. Según la media, los precios del alquiler son más económicos que en Barcelona: el arrendamiento se sitúa en los 22,8 €/m2.

Con respecto a la compraventa, los costes son ligeramente más caros que en la capital catalana: en noviembre alcanzaron un nuevo máximo histórico de 5.758 €/m2.

La principal preocupación

Con todo, la preocupación por el acceso a un domicilio digno sigue creciendo como la espuma.

Según la última encuesta de los servicios municipales 2025, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona, la preocupación por la vivienda ha subido 8,5 puntos respecto a la encuesta anterior, y se sitúa en el segundo puesto, solo por debajo de la inseguridad ciudadana.