Tres dormitorios y completamente amueblada: CaixaBank pone a a venta una casa por menos de 50.000 euros

No es algo desconocido que los precios de la vivienda se han vuelto prácticamente inasumibles para muchas personas. Las cifras no paran de aumentar, frente a unos sueldos de los trabajadores que permanecen estancados. Es por ello que, a la hora de comprar una casa, la mejor opción suele ser recurrir a las adjudicaciones bancarias.

Aun así, debemos tener en cuenta que uno de los requisitos básicos para acceder a estas viviendas de bancos suele ser la entrega de una entrada, equivalente al 20% del valor del inmueble, así como tener ahorrado un 10% para asegurar el pago de gastos e impuestos.

Características básicas de la vivienda

Es por ello que entidades como CaixaBank se convierten en un gran aliado a la hora de buscar casas con precios asequibles, como es el caso de esta vivienda. Se trata de un inmueble situado en el municipio sevillano de Aznalcázar, cercano a espacios verdes como el Parque Natural de Doñana y los Pinares de Aznalcázar.

Esta vivienda cuenta con unas dimensiones de 93 metros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina completamente equipada, e incluso terraza. Esta casa se encuentra a la venta por únicamente 38.000 euros.

Salón de la vivienda en venta / Building Center

Otros servicios disponibles

En cuanto a servicios, al ubicarse en el núcleo urbano de la localidad, disfruta de establecimientos como supermercados, restaurantes, bares, polideportivo municipal, centros educativos, oficinas bancarias, entre otros. Además, la localidad presenta conexiones de autobús interurbano con otras localidades, e incluso con la ciudad de Sevilla.

Por otro lado, en lo referente a la oferta de actividades sociales y culturales, el municipio dispone de la Casa de la Cultura, así como distintas actividades organizadas por el ayuntamiento. A su vez, el municipio cuenta con lugares de interés turístico como la iglesia Parroquial de San Pablo, o el ayuntamiento de Aznalcázar.

A nivel general, el inmueble se encuentra en condiciones adecuadas para su posterior traslado, sumado a posibles reformas, en vista de su bajo coste y la antigüedad de la vivienda. En consecuencia, a la hora de comprar la vivienda, el usuario podrá contar con asesoramiento especializado por parte de profesionales, con el objetivo de asegurar su inversión.