Sergio Gutiérrez, asesor inmobiliario, sentencia la nueva propuesta de alquiler social del Gobierno: "Al final acabará beneficiando a unos pocos"

El último proyecto del Gobierno, crear una empresa pública para sustentar el derecho a la vivienda a partir de contratos prorrogables de hasta 75 años de duración y cuyo coste no exceda el 30% de la renta media del hogar de la zona, ya tiene a sus primeros detractores. Expertos en la materia, como el asesor inmobiliario Sergio Gutiérrez (@sergio_excellence_circle), se han pronunciado sobre una iniciativa que "sí puede funcionar", pero cuyos objetivos –apunta el especialista– se encuentran muy alejados de la realidad.

La empresa en cuestión, Casa 47, ofrecerá contratos de "alquiler social para la clase media". De partida, estos contratos serán de 14 años, con posibilidad de prorrogarse continuamente por el mismo período siempre que se mantengan "la mayor parte de las condiciones de acceso". ¿Cuál es, pues, el problema que Gutiérrez detecta en torno a este proyecto y que limita sus prestaciones?

¿Habrá vivienda suficiente para destensar el mercado?

Las bases del proyecto, presentado esta semana por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, convencen al experto, sobre todo si hablamos de entregar vivienda asequible a la "demanda solvente". Sin embargo, los plazos fijados por esta propuesta no le terminan de cuajar: "¿75 años? Hay gente que no vive tantos años", dice el también creador de contenido sobre la extensión máxima que podrían alcanzar estos contratos.

Ahora bien, el principal argumento del autor del vídeo recae en otro aspecto: "Ni de coña creo que vayan a ser capaces [el Gobierno] de ofrecer la cantidad de viviendas que hacen falta para destensar el mercado", apuesta Gutiérrez. Lejos de tratarse de un problema aislado, esta cuestión podría dar pie a una mayor desigualdad: "Al final acabará beneficiando a unos pocos. Estoy seguro de que encontrarán la manera más justa de escoger a estos privilegiados", ironiza.

Objetivo: alcanzar "estándares europeos"

Cabe recordar que, tal como se anunció durante la presentación de Casa 47, la entidad estatal de vivienda ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por toda España y prevé lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones para seguir incrementando el parque público hasta alcanzar "estándares europeos". Por el momento, esta nueva empresa pública ha desbloqueado obras de urbanización en Sevilla, Ibiza o València, y próximamente en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal.

El asesor inmobiliario cierra su intervención lanzando una pregunta a sus seguidores, que en Instagram se cuentan en decenas de miles: "¿Más humo antes de las elecciones o solución brillante al problema de la vivienda?".