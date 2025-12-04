Xavi Abat y Andrés Millán, abogados, despejan las dudas en torno a la mirilla digital para la puerta de casa: "No todas son legales"

La instalación de mirillas digitales en la puerta de casa supone todo un avance en materia de seguridad. Este aparato con aspecto de cámara no solo permite –como las mirillas tradicionales– ver quién se encuentra al otro lado de la puerta, sino que la naturaleza domótica de estos sistemas brinda la posibilidad al usuario de visualizar la imagen en cualquier momento a través de un dispositivo móvil, incluso cuando no se encuentra en su piso.

Por apenas unos 40 euros, cualquiera puede hacerse con una mirilla digital de estas características a través de portales como Amazon. Entonces, ¿qué retiene a los propietarios de instalar un producto como este en sus hogares? Lo cierto es que el desconocimiento en torno a esta herramienta ha llevado a muchos usuarios a poner en entredicho su legalidad. Por este motivo, los abogados y creadores de contenido Xavi Abat (@xavi_abat) y Andrés Millán (@lawtips) han compartido recientemente un vídeo colaborativo en el que, atendiendo a lo establecido por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), aclaran qué modelos de la mirilla digital están aceptados por la normativa vigente y cuáles no respondiendo a las preguntas más repetidas entre sus seguidores.

¿Necesitas permiso de la comunidad de propietarios?

La consulta más recurrente corresponde al permiso de la comunidad de propietarios antes de instalar una mirilla digital en la puerta del acceso principal a tu piso. ¿Es necesario? "Lo cierto es que no, porque no afecta las zonas comunes de forma constante, solo hace la foto o graba al momento de que alguien timbre", responden los autores del vídeo.

Esta afirmación, verificable en la LPH, se corresponde con el derecho a llevar a cabo modificaciones en las instalaciones o servicios de un propietario siempre que "no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario", recogido en el primer punto del Artículo séptimo.

Funcionamiento y colocación de la mirilla

Ahora bien, hay matices a tener en cuenta: "No todas las mirillas digitales que se venden en los centros comerciales, online, etc. son legales". Si no queremos vulnerar los derechos de algún vecino con la instalación del dispositivo en cuestión, es necesario comprobar que este funcione únicamente cuando alguien activa el circuito tocando el botón del timbre. Es decir, nuestra mirilla no puede actuar del mismo modo que lo haría una cámara de seguridad.

A su vez, también es importante aclarar que las imágenes tomadas por la mirilla no pueden ser difundidas ni transferidas a terceros. De hacerlo, no solo se estaría incumpliendo la LPH al poder ser considerada como una actividad molesta e ilícita, sino que se estarían incumpliendo además artículos básicos de la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea al vulnerar el derecho a la intimidad.

Por último, es importante tener en cuenta que la colocación de la herramienta debe permitir una vista de solamente la "parte indispensable" del rellano, sin comprometer la privacidad de nuestros vecinos.