Sector Inmobiliario

Ferran Font, experto inmobiliario, augura que el precio de la vivienda subirá también en 2026: "Ya se sitúa un 26% por encima del registrado en 2007"

Ferran Font asegura que "llamando a cinco o diez personas pueden tener el piso alquilado casi con total seguridad en un día"

La FAVB estima que al menos un 17% de las viviendas de Barcelona están "secuestradas" para usos especulativos

Marc, agente inmobiliario, revela las ciudades españolas en las que merece la pena invertir: "En Barcelona..."

Un hombre mira anuncios de pisos en una inmobiliaria de Barcelona, el pasado día 4.

Un hombre mira anuncios de pisos en una inmobiliaria de Barcelona, el pasado día 4. / Elisenda Pons

Mariona Carol Roc

Ferran Font, experto inmobiliario, analiza la evolución del mercado de la vivienda y ofrece su visión sobre el panorama inmobiliario que se perfila para 2026.

Sus valoraciones llegan en un momento marcado por la incertidumbre en los precios, la escasez de oferta y las dificultades crecientes tanto en compra como en alquiler.

Un mercado tensionado en máximos históricos

El experto, a través de los precios que ve en el portal inmobiliario Pisos.com, señala que el precio medio de una vivienda ya se sitúa un 26% por encima del registrado en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

A pesar de estos máximos, el portal calcula que este 2025 se superará por primera vez en 18 años la barrera de las 700.000 viviendas vendidas, una cifra destacada en un contexto de precios disparados.

Así mismo, Font prevé que el precio de compra de la vivienda continuará aumentando alrededor de un 13% el próximo año, una cifra similar a la registrada en 2025 y que la situación “dramática” del mercado del alquiler tampoco mejorará, marcada por la falta de oferta y la elevada presión de la demanda.

Cambios en el funcionamiento de las inmobiliarias

La tensión del sector está provocando transformaciones en la manera de trabajar de las agencias.

Ferran Font explica que muchas compañías han dejado de publicar anuncios para evitar el colapso de solicitudes.

Tal y como cuenta Font, el desequilibrio es tan importante que, cuando se publica un inmueble de alquiler, probablemente sature a la agencia una semana por la avalancha de llamadas que recibirán.

Esto ha llevado a que el sector migre hacia un sistema basado en listas de contactos.

Según Font, “ahora el mercado está migrando hacia las listas de contactos. Llamando a cinco o diez personas pueden tener el piso alquilado casi con total seguridad en un día.”

La fuga hacia el alquiler temporal

La falta de oferta en el alquiler se debe, en parte, a la migración de viviendas hacia la venta y hacia el alquiler temporal.

Según el portal, el 20% del alquiler en Catalunya ya es temporal. Por su parte, la Generalitat sitúa la media catalana en el 12%, mientras que en Barcelona el alquiler temporal representa el 28% de toda la oferta.

Un fenómeno cada vez más habitual

La situación lleva a que “muchos anuncios de alquiler no se publiquen para evitar que las llamadas saturen la agencia durante una semana”, resume el experto.

Con precios en ascenso, una demanda incesante y un alquiler cada vez más restringido, el sector encara un 2026 marcado por la incertidumbre y por unas tensiones que no muestran señales de revertirse.

