Sergio Gutiérrez, agente inmobiliario, sobre la prohibición de compra de vivienda especulativa en Catalunya: "Un sinsentido"

El agente inmobiliario Sergio Gutiérrez ha encendido las redes tras publicar un vídeo en Instagram en el que advierte de que Catalunya está "a un paso de prohibir comprar viviendas" para invertir. "Estamos a un paso de la peor crisis inmobiliaria vista hasta ahora", afirma, señalando que la propuesta dejaría fuera a quienes compran para alquilar, reformar o vender más adelante.

Según explica, la normativa que se estaría estudiando permitiría comprar únicamente si la vivienda va a ser utilizada como residencia habitual por el propio comprador, especialmente en zonas tensionadas y de manera temporal. "¿Tú sabes lo que puede implicar que prohíban comprar viviendas? ¿Cómo puede afectar a la economía?", comenta en el vídeo, denunciando un creciente "discurso de odio contra todo el ecosistema inmobiliario".

Excepciones que desconciertan al sector

Gutiérrez destaca la contradicción de limitar la compra individual mientras se permite adquirir segundas residencias, viviendas para familiares e incluso edificios completos. “¿Cómo puedes prohibir comprar si no es para vivir y dejar comprar un edificio entero? Eso no tiene ningún sentido en absoluto”, afirma.

El agente insiste en que, de aprobarse, la medida provocaría un efecto devastador. "Desaparece gran parte de la oferta de alquiler, se hunden miles de operaciones y nos acercamos a la peor crisis inmobiliaria jamás vista”, alerta. A su juicio, impedir que particulares o pequeños inversores incorporen viviendas reformadas o destinadas al alquiler solo agravaría la escasez existente.

En la parte final del vídeo, el experto lanza una reflexión que resume su preocupación: "¿Qué pasará si esto lo aprueban, se hundiría todo?".