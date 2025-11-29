Alarma inmobiliaria
Sergio Gutiérrez, agente inmobiliario, sobre la prohibición de compra de vivienda especulativa en Catalunya: "Un sinsentido total"
El agente inmobiliario denuncia que la propuesta dejaría fuera a inversores, alquiler tradicional y reformas
El experto inmobiliario Ferran Font augura que el precio de la vivienda subirá también en 2026: "Ya se sitúa un 26% por encima del registrado en 2007"
Pedro Sanjuán
El agente inmobiliario Sergio Gutiérrez ha encendido las redes tras publicar un vídeo en Instagram en el que advierte de que Catalunya está "a un paso de prohibir comprar viviendas" para invertir. "Estamos a un paso de la peor crisis inmobiliaria vista hasta ahora", afirma, señalando que la propuesta dejaría fuera a quienes compran para alquilar, reformar o vender más adelante.
Según explica, la normativa que se estaría estudiando permitiría comprar únicamente si la vivienda va a ser utilizada como residencia habitual por el propio comprador, especialmente en zonas tensionadas y de manera temporal. "¿Tú sabes lo que puede implicar que prohíban comprar viviendas? ¿Cómo puede afectar a la economía?", comenta en el vídeo, denunciando un creciente "discurso de odio contra todo el ecosistema inmobiliario".
Excepciones que desconciertan al sector
Gutiérrez destaca la contradicción de limitar la compra individual mientras se permite adquirir segundas residencias, viviendas para familiares e incluso edificios completos. “¿Cómo puedes prohibir comprar si no es para vivir y dejar comprar un edificio entero? Eso no tiene ningún sentido en absoluto”, afirma.
El agente insiste en que, de aprobarse, la medida provocaría un efecto devastador. "Desaparece gran parte de la oferta de alquiler, se hunden miles de operaciones y nos acercamos a la peor crisis inmobiliaria jamás vista”, alerta. A su juicio, impedir que particulares o pequeños inversores incorporen viviendas reformadas o destinadas al alquiler solo agravaría la escasez existente.
En la parte final del vídeo, el experto lanza una reflexión que resume su preocupación: "¿Qué pasará si esto lo aprueban, se hundiría todo?".
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana