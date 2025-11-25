Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precio negociable

CaixaBank pone a la venta por 22.000 euros una casa a una hora de Madrid: tiene 224 m², cinco habitaciones y una fachada con encanto

La vivienda adosada, de dos alturas, se encuentra en un pueblo que ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura española

El arquitecto Jordi Martí avisa: "Si no se actúa ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias"

Entrada de la vivienda a la venta por 22.000 euros.

Entrada de la vivienda a la venta por 22.000 euros. / Building Center

Pedro Sanjuán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En un mercado inmobiliario con los precios al alza pese a la estimación del BCE de que la vivienda en España vale más de lo que debería, cuesta encontrar inmuebles con precios asequibles. Uno de ellos es esta casa que CaixaBank ha rebajado a 22.000 euros, tras aplicar un descuento del 44% al precio de venta inicial de 39.000 euros.

Se trata de una vivienda de 224 metros cuadrados repartidos en dos plantas. La construcción es del año 1920, por lo que tiene más de un siglo de antigüedad.

La entrada de la casa tiene especial encanto, con una puerta de madera claveteada enmarcada por bloques de piedra vista, un buen ejemplo de la arquitectura popular de la zona.

La vivienda a la venta por 22.000 euros.

Fachada de la casa. / Building Center

Una vez en el interior, la planta baja se distribuye entre una cocina amueblada, salón-comedor, cuarto de baño y cinco dormitorios, según detalla al anuncio de Building Center, la filial inmobiliaria de CaixaBank. La primera planta, en cambio, está en bruto.

Una de las habitaciones de la vivienda.

Una de las estancias de la vivienda. / Building Center

El paso de los años se deja notar en la vivienda. El comprador, por tanto, deberá contar con que al precio de adquisición de 22.000 euros (negociables) tendrá que añadir un importante desembolso para una reforma integral de la casa.

Cuarto de baño de la casa.

Cuarto de baño de la casa. / Building Center

La vivienda se encuentra en el municipio de Pastrana, en la comarca de la Alcarria (Guadalajara), a poco más de una hora de Madrid. La localidad, de 891 habitantes, dispone de equipamientos educativos como guardería, colegio, instituto, escuela de música y biblioteca municipal, y también cuenta con centro de salud y farmacia.

Pastrana fue declarado conjunto histórico-artístico en 1966, con un patrimonio en el que destacan su Palacio Ducal y su colegiata. Gracias a su atractivo turístico, dispone de varios restaurantes y alojamientos.

Parada y fonda de Cela en 'Viaje a la Alcarria'

El pueblo de Pastrana ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura española gracias a la visita del escritor Camilo José Cela durante su periplo por la zona para su libro 'Viaje a la Alcarria'. El último premio Nobel nacido en España incluso pernoctó en la localidad.

Camilo José Cela (segundo por la izquierda), durante un nuevo viaje por la Alcarria que hizo en 1985, acompañado de la modelo Grace Jones (centro) como chófer del Rolls Royce en que visitaron la comarca.

Camilo José Cela (segundo por la izquierda), durante un nuevo viaje por la Alcarria que hizo en 1985, acompañado de la modelo Grace Jones (centro) como chófer del Rolls Royce en que visitaron la comarca. / Efe / J.M. PASTOR

El escritor hizo su viaje de 10 días por la comarca entre el 6 y el 15 de junio de 1946. Al llegar a Pastrana, se encontró con una estampa muy de la época: "En la plaza se ven grupos de hombres que charlan y de muchachas que pasean rodeadas de guardias civiles jóvenes que las requiebran y les hacen el amor. Pastrana es un pueblo que aloja un destacamento grande de la guardia civil. Unos niños juegan al balón en una esquina y unas niñas, en la otra, saltan a la comba. Se ve algún pollo de corbata y alguna tobillera de tacón. Las luces eléctricas han empezado a encenderse y de un balcón próximo sale el estentóreo ronquido de una radio."

Tras su visita, Cela se llevó una buena impresión del lugar. "Pastrana es una gran ciudad, quizás un poco dormida", escribió en 'Viaje a la Alcarria', una obra que el propio autor definió como su libro "más sencillo, más inmediato y directo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
  2. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  3. El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
  4. Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
  5. Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
  6. Este será el futuro de las pensiones en 2045 y 2070 según el economista Manuel Álvarez: 'Entra la generación del 'baby boom' y el enfoque a 20 años es insuficiente
  7. Manifestación en Barcelona para exigir que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica
  8. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven

CaixaBank pone a la venta por 22.000 euros una casa a una hora de Madrid: tiene 224 m², cinco habitaciones y una fachada con encanto

CaixaBank pone a la venta por 22.000 euros una casa a una hora de Madrid: tiene 224 m², cinco habitaciones y una fachada con encanto

Los sindicatos reclaman subir el salario mínimo un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes

Los sindicatos reclaman subir el salario mínimo un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes

Catalunya clama contra la violencia machista digital en la declaración institucional del 25N

Catalunya clama contra la violencia machista digital en la declaración institucional del 25N

Rafael Serrano, abogado, explica cómo demostrar que tienes un familiar a cargo para poder traerlo a España: "Si no lo acreditas bien, pueden denegarte la solicitud"

Rafael Serrano, abogado, explica cómo demostrar que tienes un familiar a cargo para poder traerlo a España: "Si no lo acreditas bien, pueden denegarte la solicitud"

Los expertos piden a familias y docentes que acompañen a los menores en el uso responsable de la IA

Los expertos piden a familias y docentes que acompañen a los menores en el uso responsable de la IA

Encendido de luces de Navidad de Cornellà 2025: fecha, hora y lugar

Encendido de luces de Navidad de Cornellà 2025: fecha, hora y lugar

Los bancos prevén encarecer las nuevas hipotecas hacia una media cercana al 2,9%

Los bancos prevén encarecer las nuevas hipotecas hacia una media cercana al 2,9%

Un 5% de los niños nacen con predisposición genética de tener leucemia: "Si conseguimos entenderlo, podremos evitar que aparezca"

Un 5% de los niños nacen con predisposición genética de tener leucemia: "Si conseguimos entenderlo, podremos evitar que aparezca"