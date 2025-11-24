Problemática
Gerard Quintana, sobre la crisis de vivienda en Barcelona: “O lo paramos o tendremos que irnos todos a vivir a Teruel”
El vocalista de Sopa de Cabra ha criticado uno de los problemas que conlleva el turismo masivo
Sopa de Cabra celebrará 40 años con una gira que comenzará en la sala Razzmatazz de Barcelona
La apertura de pisos turísticos se acelera en las ciudades vecinas de Barcelona
Cristina Sebastían
El músico catalán Gerard Quintana ha acudido recientemente al pódcast ‘La Riota’ donde, entre otros temas, ha comentado la actualidad musical y algunos de los problemas que atraviesa la sociedad actual, como es el caso de la vivienda.
El cantante se encuentra en plena promoción de la gira de los 40 años de Sopa de Cabra, que comenzará el próximo 15 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona.
Panorama musical español
Durante la entrevista, el vocalista de Sopa de Cabra ha compartido su opinión sobre algunos de los artistas del momento.
“Rosalía es buenísima, pero es como si mostrase una versión más madura después de haber hecho reggaetón”, opina Quintana sobre ‘Lux’, el último disco de la cantante catalana.
El cantante también ha comentado el éxito de Oques Grasses tras agotar las entradas de sus conciertos de despedida en Barcelona. “Es una barbaridad hacer tres estadios olímpicos”, ha expresado el artista.
Sobre el negocio actual de la música, Quintana opina que “la ‘pasta’ está bien, pero las cosas no se tienen que hacer por dinero”.
Vivienda en Barcelona
Otro tema que Quintana ha comentado durante la entrevista es la problemática actual que existe con la vivienda en Barcelona.
“Barcelona no tiene lengua porque no tiene vivienda, es un pozo de turismo; o lo paramos o tendremos que irnos todos a vivir a Teruel”, ha sentenciado el catalán.
El cantante ha expresado su incomodidad con el problema que atraviesa la capital catalana con el turismo. Y es que Barcelona y sus alrededores siguen experimentando el auge de los pisos turísticos, una situación que complica aún más la problemática de la vivienda.
