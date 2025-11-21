Montse Cespedosa, experta en vivienda: "Quien esté tramitando una hipoteca necesita cerrar la negociación lo antes posible”

La experta hipotecaria Montse Cespedosa informa en un vídeo publicado en su Instagram que se acerca el fin del ‘boom’ inmobiliario. “Las entidades se preparan para un frenazo de hipotecas en 2026”, afirma la experta.

Según Cespedosa, los bancos están empezando a cambiar de estrategia, tras varios años de intensa competencia por captar nuevos clientes.

Cambio de estrategia

“Cada vez más entidades deciden retirarse de la guerra hipotecaria”, explica la especialista, lo que podría traducirse en subidas en los tipos de interés y en un endurecimiento de las condiciones para conseguir nuevas hipotecas el año que viene.

La experta señala, no obstante, que este último tramo del año está siendo especialmente difícil para quienes están en pleno proceso de financiación.

“Nos espera un último trimestre con subidas en las ofertas”, asegura, a la vez que advierte de que “las entidades están demorando mucho en hacer ofertas incluso en los departamentos de riesgo”. Este retraso, según apunta, está generando incertidumbre y lentitud en las negociaciones entre clientes y bancos.

Cerrar las negociaciones

Cespedosa recomienda actuar con rapidez a quienes estén tramitando una hipoteca o planean solicitarla antes de fin de año. “Quien esté tramitando una hipoteca necesita cerrar la negociación lo antes posible”, aconseja.

Las previsiones de Cespedosa coinciden con las señales que ya empiezan a percibirse en el sector: las transacciones de compraventa de vivienda cayeron en agosto, después de 13 meses de subidas consecutivas interanuales.