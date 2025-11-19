CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto

En un mercado inmobiliario con los precios en plena escalada pese a la estimación del BCE de que la vivienda en España vale más de lo que debería, cuesta encontrar inmuebles con precios asequibles. Uno de ellos es esta casa que CaixaBank ha rebajado a 22.000 euros, tras aplicar un descuento del 44% al precio de venta inicial de 39.000 euros.

Se trata de una vivienda de 224 metros cuadrados repartidos en dos plantas. La construcción es del año 1920, por lo que tiene más de un siglo de antigüedad.

La entrada de la casa tiene especial encanto, con una puerta de madera claveteada enmarcada por bloques de piedra vista, buen ejemplo de la arquitectura popular de la zona.

Entrada de la vivienda. / Building Center

Una vez en el interior, la planta baja se distribuye entre una cocina amueblada, cuarto de baño, 5 dormitorios y salón-comedor, según detalla al anuncio de Building Center, la filial inmobiliaria de CaixaBank. La primera planta, en cambio, está en bruto.

Una de las estancias de la vivienda. / Building Center

El paso de los años se deja notar en las estancias de la vivienda. El comprador, por tanto, deberá contar con que al precio de adquisición de 22.000 euros (negociables) tendrá que añadir un importante desembolso para reformar la casa.

Cuarto de baño de la casa. / Building Center

La vivienda se encuentra en el municipio de Pastrana, en la comarca de la Alcarria (Guadalajara), a poco más de una hora de Madrid. La localidad, de 891 habitantes, cuenta con equipamientos educativos como guardería, colegio, instituto, escuela de música y biblioteca municipal, y también dispone de centro de salud y farmacia.

Pastrana fue declarado conjunto histórico-artístico en 1966, con un patrimonio en el que destacan su Palacio Ducal y su colegiata. Gracias a su atractivo turístico, dispone de varios restaurantes y alojamientos.

Parada y fonda de Cela en su 'Viaje a la Alcarria'

El pueblo de Pastrana ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura española. Allí pernoctó el escritor Camilo José Cela durante el periplo por la zona que dio lugar a su libro 'Viaje a la Alcarria'.

Camilo José Cela (segundo por la izquierda), durante un nuevo viaje por la Alcarria que hizo en 1985, acompañado de la modelo Grace Jones (centro) como chófer del Rolls Royce en que visitaron la comarca. / Efe / J.M. PASTOR

El último Premio Nobel nacido en España hizo un viaje de 10 días por la comarca, entre el 6 y el 15 de junio de 1946. Al llegar a Pastrana, se encontró con una estampa muy de la época: "En la plaza se ven grupos de hombres que charlan y de muchachas que pasean rodeadas de guardias civiles jóvenes que las requiebran y les hacen el amor. Pastrana es un pueblo que aloja un destacamento grande de la guardia civil. Unos niños juegan al balón en una esquina y unas niñas, en la otra, saltan a la comba. Se ve algún pollo de corbata y alguna tobillera de tacón. Las luces eléctricas han empezado a encenderse y de un balcón próximo sale el estentóreo ronquido de una radio."

Tras su visita, Cela se marchó con una buena impresión del lugar. "Pastrana es una gran ciudad, quizás un poco dormida", escribió en una obra que el propio autor calificó como su libro "más sencillo, mas inmediato y directo".