Ya puedes saber el valor real de una vivienda en España de forma gratuita

Los expertos coinciden en que la herramienta, accesible en el portal de los notarios, presenta "datos reales de compraventa, no de la oferta que presentan los portales inmobiliarios"

Jorge Galido: "Barcelona necesita una política de vivienda más quirúrgica"

Viviendas de Barcelona

Viviendas de Barcelona / Jordi Otix / EPC

Mariona Carol Roc

El Consejo General del Notariado ha presentado este lunes el nuevo portal estadístico del notariado, una plataforma digital que ofrece datos reales sobre el precio de la vivienda en España.

Según explica Montse Cespedosa, experta en hipotecas, en una reciente publicación en su cuenta de Instagramya puedes saber lo que vale una vivienda completamente gratis”.

Este portal se convierte así en una herramienta clave para quienes buscan comprar o vender un inmueble con información actualizada y veraz.

Datos reales y no ofertas de portales inmobiliarios

A diferencia de las webs inmobiliarias tradicionales, el portal del notariado se basa en datos reales de compraventa, no en precios de oferta.

En palabras de Cespedosa, “los datos son los más veraces, ya que presentan los datos reales de compraventa, no de la oferta que presentan los portales inmobiliarios”.

Esto permitirá a los usuarios conocer el valor real de mercado de cualquier vivienda, aportando mayor transparencia y fiabilidad al sector inmobiliario.

Inteligencia artificial y transparencia

El nuevo portal del notariado no solo destaca por la calidad de sus datos, sino también por su uso de herramientas de inteligencia artificial.

Como explica la experta en hipotecas, “es el portal estadístico más avanzado del mercado inmobiliario y utiliza herramientas de inteligencia artificial”, lo que convierte esta base en una de las más potentes del país.

Además, “el portal es la segunda mayor base de datos de España” y se actualizará mensualmente para mantener la información vigente.

Precio real por metro cuadrado

El portal permite a los usuarios filtrar por tipo de finca o construcción y consultar el precio medio real por metro cuadrado.

“Si quieres saber lo que vale tu casa o quieres saber cuánto cuesta el piso que quieres comprar, podrás tener la respuesta con una información veraz, completa y actualizada”, explica Cespedosa.

De esta forma, cualquier ciudadano podrá acceder de forma gratuita a una información que antes solo estaba disponible para profesionales o entidades financieras.

Mayor transparencia en el mercado inmobiliario

Con esta iniciativa, el Consejo General del Notariado busca aportar definitivamente mayor transparencia al mercado inmobiliario.

“Los precios son los más veraces, reales y transparentes, porque presentan los datos reales de compraventa”, señala Montse Cespedosa, destacando que este avance “aportará definitivamente mayor transparencia al mercado inmobiliario”.

La UCO registra sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla por las presuntas comisiones del caso Cerdán-Koldo

El ibuprofeno podría afectar directamente al corazón, según el cardiólogo Aurelio Rojas: "Existen alternativas más seguras"

Ya puedes saber el valor real de una vivienda en España de forma gratuita

La Generalitat destinará 20 millones de euros a la nueva estación de autobuses de Reus

La calima, el polvo en suspensión procedente del norte de África, llega a Barcelona

El tráfico del aeropuerto de Barcelona sigue disparado, con un aumento del 4,3% respecto al 2024

Pierre Oriola regresa al BAXI Manresa tras su aventura triunfal en México

'Vera, una historia de amor', de Juan del Val: una historia de sexo 'light'

