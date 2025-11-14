Ahorro fiscal
Javier Solís, experto inmobiliario: "Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos"
Un vídeo de Tik Tok explica que, según la ley, quienes reinviertan el dinero obtenido por la venta en otra vivienda habitual pueden quedar exentos de pagar impuestos por la ganancia patrimonial
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre la situación actual de la vivienda: "Una familia, una casa... la gente no puede vivir en promesas"
Pedro Sanjuán
El pago de impuestos tras la venta de una vivienda es una de las principales dudas entre los propietarios que deciden desprenderse de su casa. En un contexto de precios al alza y creciente actividad en el mercado inmobiliario, cada vez más contribuyentes se preguntan cuánto deben pagar a Hacienda por las ganancias obtenidas en la operación y si existen mecanismos legales para reducir esa carga fiscal.
En TikTok, el experto inmobiliario Javier Solís ha publicado recientemente un vídeo en que explica el caso de una contribuyente que vendió su vivienda habitual por 350.000 euros, obteniendo una ganancia patrimonial que, en principio, debía tributar con 55.000 euros en impuestos.
Solís señala que, conforme el artículo 38 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las ganancias obtenidas por la venta de la vivienda habitual pueden quedar exentas de tributación si el importe se reinvierte en la compra de otra vivienda habitual.
En su mensaje, Solís advierte a los propietarios que estén pensando en vender su casa que “tengan cuidado, porque Hacienda puede crujirles a impuestos si no conocen bien la ley”.
El vídeo busca informar a los contribuyentes sobre una posibilidad legal que puede suponer un importante ahorro económico, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa fiscal.
