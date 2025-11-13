Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ahorro

Javier Solís, experto inmobiliario, desvela 10 gastos que te puedes deducir si has alquilado tu vivienda: "Pagas menos a Hacienda"

El 'tiktoker' explica deducciones que “casi nadie conoce” que los propietarios pueden aplicar al declarar el alquiler de su vivienda

Javier Solís, experto inmobiliario: "Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos"

Fernando Gonzalo, experto inmobiliario: "Que la vivienda baje a corto plazo es impensable"

Vistas de Barcelona desde la torre Glories

Mariona Carol Roc

Javier Solís, un asesor y experto inmobiliario con presencia en TikTok, se ha vuelto viral en la aplicación tras publicar un vídeo explicando claramente cómo los propietarios pueden pagar menos impuestos al alquilar su vivienda.

En el vídeo, con más de 122.000 reproducciones en apenas seis días, un usuario plantea: “He alquilado mi piso y, para pagar menos a Hacienda, me han dicho que puedo deducirme algunos gastos”. A lo que Solís responde enumerando diez conceptos que pueden reducir la factura fiscal de los arrendadores.

Los diez gastos deducibles del alquiler

Solís detalla una lista de gastos que los propietarios pueden incluir en su declaración de la renta:

Son los gastos destinados a mantener la vivienda en buen estado, como “pintar, arreglar fugas o cambiar un electrodoméstico roto” o estropeado.

En este apartado se incluyen las cuotas que se pagan a la comunidad de vecinos, así como derramas extraordinarias, para mejoras o reparaciones.

Se pueden deducir tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la tasa de recogida de basuras.

Solo los intereses, no el capital, del préstamo hipotecario asociado a la vivienda alquilada son deducibles.

Comprenden los pagos a agencias inmobiliarias, notarios, abogados o gestores que intervengan en el alquiler o su gestión.

Los propietarios pueden deducir el coste de seguros del hogar o de impago del alquiler.

En algunos casos, si el propietario paga la luz, el agua o el gas, estos importes pueden deducirse. Esta medida se da, sobre todo, en los alquileres turísticos.

Permite deducir una parte del valor del edificio (no del suelo) cada año, reflejando su desgaste con el tiempo.

Los muebles y electrodomésticos también pueden amortizarse fiscalmente, deduciendo un máximo de un 10% de todas las adquisiciones que hagas en un año.

Si el inquilino no paga y han pasado más de seis meses o hay un proceso judicial en curso, esas rentas se pueden descontar como pérdida.

Tres deducciones poco conocidas

El asesor destaca especialmente tres de ellas: la amortización del mobiliario, la del inmueble y las rentas impagadas que, según dice, “casi nadie conoce”. Estas deducciones, añade, pueden suponer un ahorro significativo para quienes alquilan su vivienda.

Noticias relacionadas y más

@javiersolis_inmo He alquilado mi piso, y para pagar menos a hacienda me han dicho que puedo deducirme algunos gastos. ¿Cuáles son? Te voy a decir 10, y ojo porque hay 3 que casi nadie conoce. 1. Reparaciones y conservación, como pintar, arreglar fugas, cambiar un electrodoméstico roto... 2. Gastos de comunidad, incluida las derramas 3. Impuestos y tasas, como el ibi, las tasas de basura... 4. Los intereses de la hipoteca 5. Honorarios de la inmobiliaria, notaria, abogados etc 6. Los seguros de hogar o los seguros de impagos de alquiler 7. Los Suministros si los pagas tu, algo muy común en el alquiler turístico 8. La amortización del inmueble 9. La amortización del mobiliario, si tu has alquilado la vivienda y has comprado muebles para poder amueblarla, te puedes deducir un 10% de ese valor durante cada año. 10. Las rentas impagadas, si han pasado más de 6 meses o si están en juicio. Si quieres un asesoramiento para comprar, vender, alquilar o conseguir una hipoteca, Comenta este video con la palabra QUIERO y contactaremos contigo lo antes posible. #javiersolis_inmo ♬ sonido original - Experto Inmobiliario

Conclusión

El vídeo pone sobre la mesa una cuestión poco difundida: los derechos fiscales de los pequeños propietarios. Más allá del impacto viral, el contenido refleja la necesidad de una mayor educación financiera y tributaria entre quienes alquilan sus viviendas, un ámbito donde la falta de información puede traducirse en pagar más de lo necesario al fisco.

