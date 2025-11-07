Fernando Gonzalo, experto inmobiliario: "Que la vivienda baje a corto plazo es un tema impensable. No deja de ser oferta y demanda que está muy desequilibrada"

Adquirir una vivienda en España continúa suponiendo un gran problema para buena parte de la población.

El experto inmobiliario Fernando Gonzalo ha comentado en un vídeo de youtube, publicado por la cuenta Invertir para conseguir, la situación que atraviesa actualmente la vivienda en España.

Precio de la vivienda

Gonzalo comienza diciendo que ya hay algunos indicios de que la vivienda no va a poder subir tanto todos los años. Sin embargo, matiza que esto no debe interpretarse como un anuncio de bajadas inmediatas.

"Que la vivienda baje a corto plazo es un tema impensable. No deja de ser oferta y demanda que está muy desequilibrada", asegura el experto, subrayando que la oferta es muy limitada y la demanda no para de crecer.

https://youtube.com/shorts/qICGS1-2ukE?si=VH1nfo1YH0o3QiSr

Desaceleración en 2026

El experto recuerda que el crecimiento interanual del precio de la vivienda se sitúa en torno al 14%, mientras que los salarios solo han crecido un 3,7% de media.

Esta brecha, cada vez más amplia, dificulta el acceso a la vivienda y anticipa que el mercado podría empezar a perder fuerza. “Es normal que empiecen a surgir indicios de que habrá una desaceleración”, apunta Gonzalo.

Las previsiones para 2026 son más moderadas: Bankinter estima que el crecimiento de la vivienda para el próximo año será del 4%. Esto no supone un abaratamiento del mercado, sino una ralentización del ritmo de encarecimiento.