Una arquitecta de Barcelona, sobre la vivienda: "Habitaciones a 800 euros en las que ni siquiera tienes tu baño propio"

La vivienda se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en la principal preocupación de los jóvenes y en un continuo debate político. No solo comprar un piso es inasequible para la mayoría, sino que los precios desorbitados de los alquileres impiden tener derecho a una vivienda digna en ciudades como Madrid o Barcelona.

Una arquitecta que vive en Barcelona ha denunciado en 'Talent Match' los altos precios que reinan en la ciudad. Rondan los "1.100 o 1.200 euros", una cifra que equivale al salario mínimo en España. Para la mayoría de jóvenes, independizarse solos no es ni siquiera como una opción.

"Encuentras habitaciones a 800 euros en las que ni siquiera tienes tu propio baño. Te toca compartir y no están en buenas condiciones", ha reivindicado en TikTok. La arquitecta dice "que no lo llegará a comprender jamás" como "una habitación que no está ni bien" se pueda alquilar por unos 600 euros.

Aunque sí que hay algunas excepciones, y algunos jóvenes encuentran alquileres por "800 euros, y son pisos aceptables y que están bien", esto solo pasa "si tienes suerte" ya que es una situación que vive "uno de 5.000"