Una arquitecta de Barcelona, sobre la vivienda: "Habitaciones a 800 euros en las que ni siquiera tienes tu baño propio"

Así es la ayuda al alquiler de hasta 900 euros para jóvenes, mayores de 65 y familias vulnerables: fechas clave y requisitos

Los pueblos más baratos de Catalunya para comprar una casa: precios por debajo de 1.000 euros

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Lola Gutiérrez

La vivienda se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en la principal preocupación de los jóvenes y en un continuo debate político. No solo comprar un piso es inasequible para la mayoría, sino que los precios desorbitados de los alquileres impiden tener derecho a una vivienda digna en ciudades como Madrid o Barcelona.

Una arquitecta que vive en Barcelona ha denunciado en 'Talent Match' los altos precios que reinan en la ciudad. Rondan los "1.100 o 1.200 euros", una cifra que equivale al salario mínimo en España. Para la mayoría de jóvenes, independizarse solos no es ni siquiera como una opción.

"Encuentras habitaciones a 800 euros en las que ni siquiera tienes tu propio baño. Te toca compartir y no están en buenas condiciones", ha reivindicado en TikTok. La arquitecta dice "que no lo llegará a comprender jamás" como "una habitación que no está ni bien" se pueda alquilar por unos 600 euros.

Aunque sí que hay algunas excepciones, y algunos jóvenes encuentran alquileres por "800 euros, y son pisos aceptables y que están bien", esto solo pasa "si tienes suerte" ya que es una situación que vive "uno de 5.000"

@talentmatch.es ¿Cuánto vale vivir en Barcelona? #sueldo #salario #ganar #vivir #barcelona #alquiler #trabajo ♬ original sound - Talent Match

La militancia de Junts avala romper con Sánchez con un 87% de los votos

La mirada rebelde de Colita vuelve a hablar a las mujeres en ‘Antifémina'

Una arquitecta de Barcelona, sobre la vivienda: "Habitaciones a 800 euros en las que ni siquiera tienes tu baño propio"

Un microbio, el culpable de la tradición de tallar calabazas en Halloween

Recordar el parking de Bonaire

El cometa Halley, de regreso a la Tierra: cómo observar la lluvia de meteoros más veloz del año

Esperanza y escepticismo en La Mina por el plan millonario del Govern: “No nos lo creeremos hasta que veamos grúas”

Puig ingresa 1.250 millones de euros el tercer trimestre, un 6% más que hace un año

