David Jiménez, abogado: "Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario"

¿Te imaginas vivir durante años en una casa que no es tuya y acabar convirtiéndote en su propietario legal? Aunque suene increíble, en España esto es posible gracias a una figura legal llamada usucapión o prescripción adquisitiva. Según explica el abogado David Jiménez en su cuenta de TikTok, si se cumplen ciertos requisitos, una persona puede reclamar la propiedad de una vivienda solo por haberla poseído de manera continua y en determinadas condiciones.
La prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión, es un mecanismo legal por el cual una persona puede adquirir la propiedad de un bien, como una vivienda, a través del paso del tiempo y el uso continuado del mismo. Este concepto está reconocido en el Código Civil español, y su aplicación depende de factores como el tipo de posesión, el tiempo transcurrido y la existencia de buena fe o título justo.
Requisitos para que funcione la usucapión
Según detalla el abogado David Jiménez, no basta con vivir en una casa durante años. Para que la usucapión sea válida, la posesión debe ser:
- Pública: Que todo el mundo sepa que estás viviendo allí.
- Pacífica: Sin conflictos ni violencia por parte del ocupante.
- Ininterrumpida: Sin abandonos prolongados o interrupciones en el tiempo.
- A título de dueño: Actuando como si fueras el propietario, pagando impuestos o haciendo reformas, por ejemplo.
¿Cuántos años hay que vivir en la vivienda?
El número de años necesarios para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva varía según el caso:
- Si se tiene justo título y buena fe, el plazo es de 10 años.
- Si no hay justo título ni buena fe, el plazo se amplía a 30 años.
- En algunos casos, si la vivienda está en diferente territorio al del propietario y no hay oposición, puede bastar con 20 años.
¿Qué se entiende por justo título y buena fe?
El justo título es un documento o contrato que aparenta ser válido para adquirir la propiedad, aunque no lo sea completamente (como una compraventa con fallos formales). La buena fe implica que el ocupante cree sinceramente que tiene derecho a esa vivienda. Si ambos elementos se dan, los plazos para la usucapión se reducen considerablemente.
Si la posesión no ha sido pacífica o ha habido conflictos con el propietario real, o si no puedes demostrar que has actuado como dueño durante todo ese tiempo, no podrás acogerte a la prescripción adquisitiva. Además, este proceso no es automático: tendrás que iniciar un procedimiento judicial para que un juez reconozca tu derecho y declare tu condición de nuevo propietario.
