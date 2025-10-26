Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una arquitecta de Barcelona, sobre la vivienda: "Encuentras habitaciones a 800 en las que ni siquiera tienes tu baño propio"

Así es la ayuda al alquiler de hasta 900 euros para jóvenes, mayores de 65 y familias vulnerables: fechas clave y requisitos

Los pueblos más baratos de Catalunya para comprar una casa: precios por debajo de 1.000 euros

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Lola Gutiérrez

La vivienda se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en la principal preocupación de los jóvenes y en un continuo debate político. No solo comprar un piso es inasequible para la mayoría, sino que los precios desorbitados de los alquileres impiden tener derecho a una vivienda digna en ciudades como Madrid o Barcelona.

Una arquitecta que vive en Barcelona ha denunciado en 'Talent Match' los altos precios que reinan en la ciudad. Rondan los "1.100 o 1.200 euros", una cifra que equivale al salario mínimo en España. Para la mayoría de jóvenes, independizarse solos no es ni siquiera como una opción.

"Encuentras habitaciones a 800 euros en las que ni siquiera tienes tu propio baño. Te toca compartir y no están en buenas condiciones", ha reivindicado en TikTok. La arquitecta dice "que no lo llegará a comprender jamás" como "una habitación que no está ni bien" se pueda alquilar por unos 600 euros.

Aunque sí que hay algunas excepciones, y algunos jóvenes encuentran alquileres por "800 euros, y son pisos aceptables y que están bien", esto solo pasa "si tienes suerte" ya que es una situación que vive "uno de 5.000"

