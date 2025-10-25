Los pueblos más baratos de Catalunya para comprar una casa: precios por debajo de 1.000 euros

Acceder a una vivienda en Catalunya se ha vuelto una tarea ardua para muchos jóvenes que intentan independizarse, sobre todo en cuanto a las grandes ciudades se refiere.

Es más, en la comunidad autónoma el precio del alquiler se ha encarecido un 30,2%, mientras que el salario medio en Catalunya solo lo ha hecho un 5,1%, según la última encuesta del Observatori del Treball i Model Productiu.

Actualmente, el precio del inmueble se sitúa en los 2.647 €/m2 en la comunidad autónoma; si se opta por alquilar, el metro cuadrado ya alcanza los 19 euros.

El problema se acentúa en Barcelona

Por este motivo, un joven de entre 16 y 29 años que quiera emanciparse en solitario debería dedicar hoy en día el 102,3% de su salario, según el último Balance General del Observatorio de Emancipación Juvenil.

Además, esta problemática se acentúa en las grandes ciudades como Barcelona: en septiembre de 2025 se alcanzaron los 24€/m2, un nuevo máximo histórico que deja los precios de los inmuebles por las nubes.

Y más, si se tiene en cuenta que Naciones Unidas (ONU) considera que una vivienda es asequible si se le destina menos del 30% de los ingresos mensuales.

Ampliar la búsqueda

De este modo, un piso de 70m2 en la capital catalana cuesta unos 1.680 euros al mes, aunque en muchas zonas se supera el umbral. En el caso de la compra del inmueble, el metro cuadrado se sitúa en los 4.989 euros, por lo que la adquisición de un piso de 70m2 tendría un coste de 349.230 euros.

Esta presión económica provoca que los compradores deban ampliar su búsqueda y considerar municipios situados en las afueras de la capital, lo cual a menudo implica un distanciamiento del entorno familiar, de los amigos o del lugar de trabajo.

Y es que los precios están determinados por la ubicación del inmueble: existe una gran diferencia entre residir en una capital de provincia -donde también hay más demanda- y establecerse en un municipio de menor tamaño.

El pueblo más barato

De hecho, en la provincia de Tarragona se encuentra uno de los pueblos más baratos para comprar una casa. Se trata de Ulldecona, en la comarca del Montsià.

En dicho municipio, de poco más de 6.500 habitantes, el precio del metro cuadrado se situaba en agosto de este año en los 481 euros, por lo que un piso de 80m2 costaría tan solo 38.480 euros, una cantidad que dista mucho de la media catalana y barcelonesa.

Otros de los pueblos catalanes que se sitúan bastante por debajo de la media también se ubican en Tarragona: La Sénia (Montsià), que en septiembre de este año alcanzó los 578€/m2; Santa Bàrbara (Montsià), que presenta una media de 613 euros por metro cuadrado; y Mora d’Ebre, capital de la Ribera d’Ebre, que alcanza los 698€/m2.

Municipios baratos en Barcelona

Dentro de la provincia de Barcelona, aunque es más complicado encontrar viviendas asequibles, existen municipios bien conectados por transporte público o autopista, y con buena calidad de vida, que ofrecen casas por debajo de los 1.000 €/m2,.

Ente ellos se encuentran Berga, en el Berguedà, que ofrece pisos por 946€/m2, Sallent, en el Bages, por 978 €/m2 y Manlleu, en Osona, por 981€/m2.