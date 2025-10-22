Mercado inmobiliario
València clausura más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en año y medio
València decretó en mayo de 2024 una moratoria de apartamentos turísticos en toda la ciudad (que sigue vigente) y puso en marcha un plan de control de apartamentos ilegales con inspecciones continuas en todos los barrios de la ciudad, con especial incidencia en aquellos que tiene más demanda turística
Cinco grupos de inspectores de la concejalía de Urbanismo y siete grupos de Policía Local siguen rastreando la ciudad para detectar la actividad de los apartamentos turísticos ilegales
Claudio Moreno
En el último año y medio, como consecuencia de la labor inspectora realizada desde las áreas de Urbanismo y Policía local, se ha producido la clausura de más de 1.000 apartamentos ilegales. Además, la actual Corporación municipal impulsó una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad mientras se aprueba una nueva normativa reguladora, (con cuatro controles/candados) que será la más restrictiva de España. "Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos", afirma el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.
Además, ha recordado que "frente a la parálisis de los gobierno de izquierda durante ocho años, hemos puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales". La clausura de apartamentos turísticos ilegales responde al "trabajo intenso" de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turísticos ilegales.
Las actas-denuncia aumentan un 738%
La División Territorial de la Policía Local de Valencia, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado más de 800 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de estas denuncias se interponen “Por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad”. En este último año y medio, los agentes han realizado más de 700 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022.
La clausura de apartamentos turísticos ilegales responde al “trabajo intenso” de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turísticos ilegales.
Desde la División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, se ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales. Una vez hay una reclamación se acude al lugar y se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario de la misma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Bajar las pensiones a toda costa
- La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: la carrera científica más ignorada en España
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra
- Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz