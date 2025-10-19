Pau Antó, experto inmobiliario, explica de forma sencilla cómo saber si un piso es rentable: "Si veo pisos parecidos que llevan más de seis meses anunciados, mal asunto"

Esta semana, el inversor inmobiliario, Pau Antó ha publicado un vídeo para explicar a sus seguidores cómo detectar si un piso es rentable o no.

El experto económico, que a mediados de octubre acumula más de 130.000 suscriptores en YouTube, asegura conocer las claves para identificar en cinco minutos “si un piso va a ser rentable en tiempo y dinero”.

¿Quién es Pau Antón?

Para quiénes no lo conozcan, Pau Antó se presenta como un inversor que lleva 13 años en el sector inmobiliario. Es licenciado en Economía, ha ejercido varios años como profesor de universidad, y es también fundador de la empresa asesora de inversiones Inversor Pro.

En relación con su experiencia, Antón explica a sus seguidores que ha invertido más de 100 millones de euros en su trayectoria “sin haber perdido dinero en ninguna inversión”.

Un sistema diferencial

A diferencia de los demás, el creador de contenido señala que la mayoría pierde tiempo buscando pisos porque no tiene un criterio definido al analizar las ofertas.

Su estrategia: cuatro pasos para descartar el 80% de las ofertas que no valen la pena y centrarse solo en las oportunidades reales.

Primer paso: ser más rápido que el mercado

La primera clave, según el experto, es analizar solo aquellos inmuebles que se pueden comprar al menos un 15%-20% por debajo del precio de mercado.

Para ello, Antó explica que se deben buscar propiedades similares en la misma zona (mismas habitaciones, tamaño, antigüedad) y, con base en ellas, calcular el valor promedio para conocer el precio de mercado.

A partir de ahí, si el inmueble que te interesa cuesta un 20% menos que el resto, el inversor aconseja seguir adelante. De lo contrario, “descártalo enseguida”.

Este paso te tiene que robar menos de cinco minutos de tu tiempo, concluye Antó.

Segundo paso: analiza la rentabilidad

El segundo paso, explica Antó en el vídeo, consiste en analizar la rentabilidad del inmueble a partir de la “multiestrategia”. Esta táctica evalúa distintas formas para obtener beneficios y, de ese modo, poder descartar aquellas opciones que no son viables:

El 6% de rentabilidad en alquiler tradicional se considera el mínimo aceptable.

se considera el mínimo aceptable. Un 10% de rentabilidad en alquiler de habitaciones marca una buena oportunidad.

marca una buena oportunidad. En caso de reforma y venta, el inmueble podría generar una ganancia del 20 al 25%

Tercer paso: existen gastos adicionales

El tercer paso consiste en examinar los gastos adicionales que puede suponer la compra de ese inmueble. Después de sumar impuestos, notaría, pequeñas reformas y documentación adicional, un piso anunciado por 75.000 euros puede convertirse en uno de 90.000.

“Al precio que veas, le sumas un 20%”, añade el inversor, que recomienda recalcular la rentabilidad con este precio real y así “ahorrar miles de euros en sustos”.

Cuarto paso: velocidad de venta o alquiler

El último paso, y el más importante para el experto, consiste en evaluar la rapidez en que se puede vender o alquilar el inmueble en cuestión en cualquier momento.

Con ese objetivo, Antó tiene en cuenta tres factores:

Población: si la localidad tiene menos de 10.000 habitantes (excepto en las zonas de costa), la demanda acostumbra a ser baja.

si la localidad tiene menos de 10.000 habitantes (excepto en las zonas de costa), la demanda acostumbra a ser baja. Conectividad: es muy importante que esté cerca de grandes ciudades y, si no, que exista un transporte público adecuado. “Si está alejado, pero la comunicación es buena me gusta”.

es muy importante que esté cerca de grandes ciudades y, si no, que exista un transporte público adecuado. “Si está alejado, pero la comunicación es buena me gusta”. Tiempo en el mercado: si existen propiedades similares que llevan mucho tiempo sin venderse o alquilarse, es señal de baja demanda. “Si veo pisos parecidos que llevan más de seis meses anunciados, mal asunto”.

Para terminar el vídeo, Pau Antón asegura que prefiere “una rentabilidad del 6% que se alquile en una semana que una del 15% que tarde meses”.