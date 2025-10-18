El comisario europeo de Vivienda avala "actuar" sobre los pisos turísticos y reconoce que los 'expats' presionan el mercado

El comisario europeo de Vivienda, Dan Jorgensen, afirma que "entiende la necesidad de actuar" por parte de los ayuntamientos de grandes ciudades europeas como Barcelona ante el aumento de los pisos turísticos, un fenómeno que se vincula a la disminución de la oferta de contratos de alquiler convencionales y, en consecuencia, a un incremento de los precios. En una entrevista con la agencia catalana de noticias ACN, Jorgensen, que lidera el plan de vivienda asequible que la Comisión Europea presentará antes de Navidad, admite que los 'expats' "presionan" el mercado de la vivienda y reitera que Bruselas quiere regular el alquiler de corta duración para aumentar la oferta ante la "grave" crisis que sufren países como España. "Está bien ganar dinero en el mercado inmobiliario, pero no a costa del bien común", defiende.

Hace un año, la presidenta Ursula Von der Leyen encargó a Jorgensen —el primer comisario europeo que lidera una cartera dedicada a vivienda, además de la de energía— la elaboración de un Plan Europeo de Vivienda Asequible con el objetivo principal de incrementar la oferta de pisos. Partiendo casi de cero, el exministro socialdemócrata danés puso en marcha a principios de año un equipo para diseñar la hoja de ruta. Bruselas tenía previsto publicar el plan, que tiene como objetivo principal aumentar la oferta de pisos mediante medidas e instrumentos que impulsen la inversión en vivienda, a partir de 2026. Sin embargo, la crisis que afecta a los 27 Estados miembros ha llevado al Ejecutivo comunitario a decidir adelantar su presentación antes de Navidad y, en paralelo, Von der Leyen ha anunciado que sacará adelante una propuesta legislativa para regular el alquiler temporal a escala europea, que se hará pública a partir del año que viene.

Las llamadas a una mayor intervención por parte de Bruselas también han llevado al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a incluir la crisis de la vivienda en la agenda de la próxima cumbre de líderes europeos que se celebrará en Bruselas el 23 de octubre. El objetivo es que los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE ofrezcan “orientaciones” al Ejecutivo de Von der Leyen ante la inminente presentación del plan. “No hay duda de que Europa vive una crisis de vivienda, y es grave. Es un problema social en todos los Estados miembros y debemos afrontarlo”, afirma Jorgensen. “España es un país donde muchas ciudades sufren este problema y es, sin duda, uno de los Estados miembros que nos viene a la cabeza cuando decimos que la crisis es grave”, reconoce.

Falta de oferta

El comisario señala la falta de oferta de pisos como la causa principal del problema y defiende que el objetivo del plan de vivienda asequible es incrementar la inversión y ampliar el parque disponible, ya sea a través de capital público o privado. Jorgensen dice que el plan prevé “cifras enormes” de inversión. Aun así, también se muestra contundente con la especulación dentro del mercado inmobiliario llevada a cabo por grandes inversores, motivo por el cual defiende regular los contratos de corta duración, que son una grieta legal para eludir la regulación de precios.

“Hay ciudades con muchas casas vacías. ¿Por qué? Porque se han comprado y vendido solo para especular, no para vivir en ellas. No es fácil y no tengo la solución mágica, pero debemos reconocer que es una parte importante del problema y debemos ver qué se puede hacer”, subraya.

Regulación del alquiler de corta duración

En este sentido, Jorgensen cree que la regulación del alquiler de temporada es también una de las medidas que puede aumentar la oferta de pisos en toda Europa, más allá de las iniciativas del plan de vivienda asequible. “Si no conseguimos aumentar el número de viviendas, no llegaremos al núcleo del problema, que es que no hay equilibrio entre la oferta y la demanda. Afrontar los alquileres temporales es una forma, esperamos, de acercarnos a ese equilibrio”, defiende.

Von der Leyen anunció en su discurso sobre el Estado de la Unión el pasado septiembre que propondría una regulación de los alquileres temporales a escala europea, respondiendo así a una de las principales demandas de la alianza Mayors for Housing, liderada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La propuesta se presentará a partir de 2026, al margen del plan de vivienda asequible.

“Está claro que los alquileres temporales se han convertido en un problema real en muchas ciudades”, afirma Jorgensen. El comisario admite que en algunos casos “pueden tener efectos positivos”, pero reconoce que “desplazan la vivienda convencional”, especialmente en las ciudades con más turismo.

'Expats' y pisos turísticos

Otro de los fenómenos que han provocado un aumento de los precios de los alquileres -principalmente en las ciudades del sur de Europa, como Barcelona o Lisboa- son los llamados 'expats'. Jorgensen considera que la “movilidad laboral” es positiva dentro de la UE, pero admite que puede “plantear retos” y afirma que este fenómeno “es un ejemplo de ello”. “Cuando llegan muchos nuevos residentes de fuera para trabajar en la ciudad, eso puede generar presión sobre el mercado de la vivienda. Es una de las cuestiones que debemos tener en cuenta cuando proponemos nuevas medidas”.

En la misma línea, el comisario de Vivienda admite que “entiende” que algunos ayuntamientos, como el de la capital catalana, quieran poner freno a los pisos turísticos mediante medidas como la aprobada por el gobierno municipal de Collboni, que prevé dejar de otorgar licencias turísticas a partir de 2028. “Creo que corresponde a las ciudades hacer lo que consideren oportuno. Debemos entender la gravedad de este problema -los pisos turísticos- para las grandes ciudades. En España hay varias ciudades con este problema. He hablado con alcaldes y ayuntamientos de muchas ciudades preocupadas por ello, así que entiendo perfectamente la necesidad que tienen de poder actuar”, señala Jorgensen.