David Jiménez, abogado, explica los 10 gastos que te permite deducir hacienda si vas a vender una casa "para pagar lo menos posible"

Vender una casa es inevitable en muchas ocasiones, bien sea por motivos personales o económicos. Sin embargo, la cantidad de dinero que el propietario recibe, también conlleva retenciones de Hacienda por esta importante transacción. David Jiménez, un asesor inmobiliario detalla en TikTok los 10 gastos que hacienda permite deducir para pagar menos impuestos en el año de esta operación inmobiliaria.

Los 10 gastos que puedes deducir

Según el vídeo, los gastos deducibles incluyen:

La comisión de la inmobiliaria encargada de la venta.

encargada de la venta. Los gastos de notaría y gestoría , necesarios para formalizar la operación.

, necesarios para formalizar la operación. Los costes de cancelación de la hipoteca , si la vivienda aún tenía un préstamo pendiente.

, si la vivienda aún tenía un préstamo pendiente. El certificado de eficiencia energética , obligatorio para vender un inmueble.

, obligatorio para vender un inmueble. La publicidad o las fotografías profesionales , siempre que las haya pagado el propietario.

, siempre que las haya pagado el propietario. Los honorarios de abogados , en caso de haber contratado asesoramiento legal.

, en caso de haber contratado asesoramiento legal. El ITP o el IVA que se pagó en la compra original del inmueble.

o el que se pagó en la compra original del inmueble. La plusvalía municipal .

. Los gastos del registro de la propiedad.

Atención si la casa estuvo alquilada

Además, el video hace hincapié y recuerda un detalle muy importante: si la vivienda había estado alquilada antes de la venda, se debe hacer un ajuste específico para tributar correctamente ante hacienda.