El empresario Rubén Zaballos explica por qué un piso en Barcelona se convirtió en su peor inversión: "No estás aportando ningún tipo de valor añadido"

El presentador del pódcast 'Vivir de Rentas', German Jover, ha recibido esta semana al salmantino Rubén Zaballos. A través de Instagram, @vivir_de_rentas ha compartido distintos clips conversando con Zaballos, el cual se presenta como “un gran propietario de vivienda turística”.

En este capítulo, titulado “Cómo comprar 200 inmuebles usando estrategias creativas”, Zaballos ha explicado la única operación que le ha hecho perder dinero en su carrera profesional.

Empresario e inversor

El joven, de 37 años, estudió Arquitectura Técnica y, en la actualidad, se dedica a la inversión inmobiliaria. Es el director ejecutivo de Grupo M Contigo, una empresa española enfocada a servicios digitales, márketing, contenido, diseño y publicidad, entre otros. De hecho, ha visitado programas de televisión como 'Espejo Público' de Antena 3 o 'Xplica' de La Sexta para tratar con detenimiento las polémicas que han despertado recientemente los pisos turísticos.

Así fue invertir en Barcelona

En 2018, Zaballos compró un piso en Barcelona. El inmueble estaba recién reformado y con una distribución impecable. De hecho, el inversor explica que a nivel de confort, el piso era una buena opción, pero como inversión no: “Cuando estás comprando algo que ya no se puede mejorar, ya dependes un poco de la evolución de precios de la zona, pero tú ya no estás aportando ningún tipo de valor añadido”.

En la actualidad, Zaballos ha conseguido vender el piso en una Barcelona que, siete años más tarde, ha sufrido un encarecimiento de los precios. De hecho, Idealista publicaba en febrero de 2025 que Barcelona es la ciudad española más cara para vivir de alquiler, con un precio medio de 23,4 euros/m², y la tercera ciudad más cara para comprar una vivienda (4.700 euros/m²), según un análisis de Banco Sabadell.

Por otro lado, Zaballos señala un culpable claro en su error de inversión: el contexto político de 2018. La tensa situación política del año anterior, marcada por el 'procés' independentista y sus consecuencias económicas y sociales, generó desconfianza y según Zaballos “hizo que los precios de Barcelona se estancaran durante estos siete años”.

La realidad es que ese año, Catalunya se despidió de más de 3.500 empresas, el consumo privado y la demanda interna se desplomaron. Es decir, ante la situación económica, las familias catalanas limitaron su consumo ante la incertidumbre que se vivía en ciudades como Barcelona, según el Observatorio Regional de BBVA.