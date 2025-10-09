Montse Cespedosa, experta en hipotecas, sobre la caída del precio de la vivienda: "A fecha de 2026 tampoco"

El debate sobre si los precios de las viviendas bajarán en los próximos años sigue generando incertidumbre. Por ello, la hipoteca, para muchos hogares, es una de las mayores preocupaciones económicas.

La experta Montse Cespedosa ha querido ser clara con esta cuestión en uno de sus últimos vídeos en Instagram. "La pregunta del millón: '¿Va a caer el precio de la vivienda?' A fecha de hoy no, a fecha de mañana tampoco, a fecha de 2026 tampoco", asegura Cespedosa.

Falta de vivienda asequible

La especialista detalla que la razón es estructural: "Cuando en España se empiece a construir vivienda de protección oficial o vivienda barata para la gente o alquiler asequible, que destensionen el mercado de la vivienda, ya sea de compra o de alquiler, es probable que se regulen los precios".

Además, según la experta, la ausencia de una oferta suficiente de inmuebles adaptados a la economía media y baja provoca que los valores se mantengan elevados pese a los esfuerzos de las familias.

Inversores menos interesados

Sin embargo, otro de los elementos que recalca es el desgaste de la demanda. "Lo que sí es cierto es que la demanda empieza a estar cansada", destaca Cespedosa. Con esta frase, viene a decir que apenas hay oferta de venta de pisos, lo que supone un agotamiento para los que buscan comprar una vivienda.

Asimismo, los inversores ya no ven tan clara la oportunidad de lucrarse con los inmuebles como ocurría hace unos años. "El inversor está viendo que ahora mismo comprar una vivienda para especular ya no tiene la misma rentabilidad, porque cada vez los precios están más tensionados", afirma la experta en hipotecas.

El futuro inmediato del mercado

Por lo tanto, Cespedosa considera que el primer efecto no se verá en el coste de las casas, sino en la capacidad de compra. "Es probable que lo primero que caiga sea la demanda, porque es que realmente no se va a poder comprar", sentencia la especialista.